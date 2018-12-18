原标题：沪指围绕2600点小幅震荡_华商网

昨日，三大股指下探回升，沪指涨0.1%。从盘面上看，创投、深圳国资改革、园区开发居板块涨幅榜前列，天然气、赛马、医药居板块跌幅榜前列。

开源证券总部首席投资顾问利鑫分析盘面说，一方面，市场虽然较弱，但未看到明显的恐慌盘出现，说明市场风险仍在可控范围之内；另一方面，创业板由于商誉减值表现较差，资金承接力度稍弱，短期需要回避。

利鑫认为，政策底已现，但还要经历政策及业绩双重因素的磨底期，比如利率下降、信贷放量、改革落地等政策相关情况。“操作上，建议对基建板块尤其是轨道交通及高铁板块提高关注度，近期基建投资开始升温，该板块或有主题性的投资机会。”

财经名家李志林认为，随着年末将近，多空双方都不敢在此时空位置展开大动作。上证综指在争夺2600点腹地区间，多方并未建立起防御堡垒，而是围绕着2600点，上下50点区间震荡。李志林进而认为，由于宏观政策强调“六稳”，后期的A股市场很可能继续呈现区域震荡的态势，但个股仍不乏机会。 华商报记者 李王艳

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