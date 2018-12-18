截至12.17今年102家公司上市 新股数量创5年新低

原标题：新股数量创5年新低

近期A股的IPO进程传来了提速的消息。那么在今年行将结束之际，透过整体上市进度，又可以看出资本市场的哪些变化呢？

陕西新增一家IPO排队企业

经历了去年创纪录的上市438家新股后，今年A股IPO的进度已明显放缓。华商报记者查询Wind资讯发现，截至12月17日，今年共上市新股102家，排在近十年的倒数第三，仅高于2013年和2009年。此前两个年份都正逢IPO暂停，尤其是2013年，仅上市的两家公司，即是美的集团和浙能电力，分别来自于整体上市以及B股转A股。

虽说今年还有近半个月时间，A股的新股发行数量还有希望进一步增加，但是与2014年至今的IPO情况相比，今年新股上市数量目前已创下五年内新低。从各行业首发家数及占比可以看到，按Wind行业分类，资本货物（工业机械、航天航空与国防、电气部件与设备）、技术硬件与设备及材料等三个行业今年的上市企业较多。与之相反的是，能源、食品与主要用品零售等行业还没有新公司上市。

万联证券西安营业部投顾屈放认为，经济结构和周期内行业发展是影响新企业上市的重要因素。一方面我国制造业占据经济结构的主体地位，技术革新的公司比较容易出现独角兽。消费行业除了头部企业，大多数不具备上市条件；另一方面包括陕西公司在内，此前不少能源类拟上市企业是从新三板转过来的，近期业绩增长与实体行业企业存在一定差距。

证监会最新数据显示，截至12月13日，陕西有4家企业处于首发正常审核状态，全部在创业板，除了西安瑞联新材料、西安三角防务和西安万隆制药，还有在上周公布招股书的杨凌美畅新材。这是一家主要从事金刚石工具及相关产业链的材料和制品研发、生产及销售的新材料企业，9月10日刚刚在新三板挂牌。这也预示着我省企业对IPO的冲刺持续加速，并且从产业分布上趋向于材料和制造等今年上市的热门领域。

排队堰塞湖逐渐疏解

在上周的发审会上，3家首发企业的IPO申请均获得了通过，这也延续了9月份以来IPO过会率逐步提升的趋势。不过，最近过会率提升过程中，部分排队企业终止审查甚至主动撤回了申报材料。整体来看，由于上半年的审核率明显较低，截至12月14日，今年整体过会率仍然只有61.14%。对比近五年的过会率可以看出，这一指标在2016年达89.92%的高点后就持续下行，今年很有可能创下近几年新低。

较低过会率主要影响了IPO数量，募资规模仍保持增长。截至12月17日，今年A股的IPO融资总额为1357.2亿元，平均到每只新股的募资额为13.31亿元，为近五年最高。“结合IPO新规模式和市值配售的影响，近两年IPO常态化对市场资金分流处在相对可控状态。”本地投行人士哈立新说，从助力实体经济的角度出发，股市功能还是比较明显的，可以借此有效打开企业融资渠道，降低企业融资成本和提升融资效率。

A股IPO排队长的问题也随着审核加速逐渐缓解。数据显示，截至12月17日，剔除终止审查、中止审查和暂缓表决的公司，目前排队企业数量为238家，不考虑新公司加入。按照今年的上市速度，假设通过率保持在60%左右，那么只需一年多即可全部完成上市。

单笔募资规模仍不及港股

虽然募资总规模在增长，但从个股募资金额看，相比港股，A股上市公司的单笔募资金额仍相对较低。在今年募资额前十名中，A股只有工业富联的募资额达到百亿元人民币级别，而港股的中国铁塔、小米集团和美团点评，募资额都超过了百亿港元。

从单笔总额看，今年A股的102只新股中，有74家首发募资总额不足10亿元。对此，西安交大管理学院教授特聘教授仝铁汉认为，由于港股的投资机构数量以及对国际投资者的吸附能力现阶段都要强于A股，因此单笔募资往往也更高。但A股的国际化进程正在加快，未来持续提升空间要更强。

有业内人士提醒，其实经过前期批量IPO发行以后，如今A股主要问题已不再是IPO排队的堰塞湖，而是新股上市一段时间后限售股持续累积压力。尤其是在大股东及董监高本身持股成本较低的背景下，随着企业的成功上市，在减持套现的需求下，限售股解禁也陆续随之而来。 华商报记者 李程

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