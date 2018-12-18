银联移动支付交易创新高_华商网

12月12日，“银联补贴节”火爆开启，活动首日便在各地开启抢购热潮，据悉，相关活动将持续至23日。数据显示，12月12日当天，云闪付APP新增百万注册用户，银联移动支付交易总笔数较去年同期上涨800%，交易金额同比上涨624%，均创历史新高。
从线上到线下，从一二线城市到县域、农村市场，银联携手16家商业银行、40万家商户，为全国各地的用户送去衣食住行的全方位温暖。用户高涨的参与热情带来云闪付APP各项指数创历史新高。12月12日当日，云闪付APP在AppleStore 免费下载排行榜位列第一，热门搜索排行版位列第一，据悉，同期有众多APP同时开展双十二宣传推广。值得一提的是，本次“银联半价补贴节”将持续至12月23日，在这2周时间内，消费者可多次、反复，并在众多商户享受银联带来的年终温暖。
在后续活动中，银联将进一步联动商业银行、商户，持续宣传推广、后台保障，让广大用户买得满意、付得优惠。
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】
今晚24时国内油价将下调 今年13涨11跌1搁浅 人民网北京12月14日电 （朱江）记者从多家社会监测机构获悉，国内成品油调价窗口将于今晚24点打开，汽柴油限价已成定数。据卓创测算，12月13日收盘国内第10个工作日参考原油变化率为-2.90%，对应汽油下调125元/吨，柴油下调120元/…【详细】
统计局：11月经济运行稳中有进 投资增速继续回升 人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布的多项宏观经济数据显示，11月我国经济运行处在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。 国家统计局表示，当前国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变…【详细】