原标题：银联移动支付交易创新高_华商网

12月12日，“银联补贴节”火爆开启，活动首日便在各地开启抢购热潮，据悉，相关活动将持续至23日。数据显示，12月12日当天，云闪付APP新增百万注册用户，银联移动支付交易总笔数较去年同期上涨800%，交易金额同比上涨624%，均创历史新高。

从线上到线下，从一二线城市到县域、农村市场，银联携手16家商业银行、40万家商户，为全国各地的用户送去衣食住行的全方位温暖。用户高涨的参与热情带来云闪付APP各项指数创历史新高。12月12日当日，云闪付APP在AppleStore 免费下载排行榜位列第一，热门搜索排行版位列第一，据悉，同期有众多APP同时开展双十二宣传推广。值得一提的是，本次“银联半价补贴节”将持续至12月23日，在这2周时间内，消费者可多次、反复，并在众多商户享受银联带来的年终温暖。

在后续活动中，银联将进一步联动商业银行、商户，持续宣传推广、后台保障，让广大用户买得满意、付得优惠。

(责编：仝宗莉、赵爽)