大额存单利率全线下滑 提前支取靠档计息“猫腻”多？

原标题：大额存单利率全线下滑

进入12月份以来，市场利率有所趋稳，不再像11月之前那样持续走低。业内人士分析，这说明虽然整体资金流动性充裕，但年底流动性相较于平时来说仍然是偏紧的。

不过11月份市场利率还是持续下滑的，就连存款利率都停止上升。昨日华商报记者从融360获悉，尤其大额存单利率全线下滑。

门槛越高利率也越高

大额存单的利率普遍上调

数据显示，11月份整存整取利率，3年期和5年期利率略有上升，但其它期限大多下降，大额存单利率则是普遍处于下滑趋势。对比10月份的数据可以发现，3年期以内大额存单利率全线下滑，只有5年期利率环比上升。

值得注意的是，门槛越高利率也越高。据悉，大额存单购买门槛最低为20万元，但大部分银行都推出了门槛更高的“超级大额存单”，门槛包括25万元、30万元、50万元、80万元、100万元、200万元，对于同一家银行来说，门槛越高利率也越高。

按照最高门槛计算的平均利率，显然要明显高于按照20万元门槛计算的平均利率。

值得注意的是，虽然20万元门槛的大额存单利率普遍下滑，但是很多银行上调了高门槛大额存单的利率。

对于储户来说，业内人士认为，3年期大额存单优势最大，因此投资者可以尽量存2-3年期大额存单。

融360分析师刘银平分析说，1年期以内大额存单利率太低，跑不赢货币基金，5年期大额存单期限太长，而且与三年期大额存单利率差别不大，个别银行5年期大额存单利率甚至要低于3年期大额存单。“相对来说，3年期大额存单优势最大，利率要远高于2年期以内大额存单，和5年期大额存单利率也基本没差别。”

大额存单靠档计息“门路”多

各银行规定差别大

尤其值得注意的是，大额存单提前支取靠档计息“门路”多。据悉，2015年9月大额存单刚推出来的时候，参与银行较少，市场规则制度不完善，大部分银行的大额存单提前支取只能按照活期利率计息，不过随着市场逐渐向成熟化发展，目前各大银行的大额存单基本都能靠档计息。

“大额存单相对于普通的定期存款来说，有两大优势，一是利率更高，二是可以靠档计息。普通定期存款如果提前支取只能按照活期利率计息，很不划算，但是大额存单提前支取靠档计息，可以获取部分定期利息。”刘银平分析，大家只知道大额存单可以靠档计息，但是很多人却不知道该如何靠档。实际上，大额存单提前支取靠档计息的门路非常多，各家银行的规定都不一样。

刘银平举例，就拿国有五大行和招商银行来说，各家银行的靠档计息规定差别很大。中国银行优势最大，靠的是大额存单的档，比如你存3年期大额存单，持有满1年时提前支取，可以按照购买时的1年期大额存单利率计息；交通银行和农业银行则处于劣势，靠的是央行的基准利率；招商银行挂的是该行的挂牌利率；建行的存款种类较多，得问具体是哪种，有的是按票面利率计息，扣除一定期限的利息，有的是靠定期存款的利率。“所以储户在购买大额存单之前，不仅要关注大额存单的利率，也要问清楚大额存单提前支取能否靠档计息，如何靠档。”

一位不愿具名的银行人士则对华商报记者说，与其说是靠档计息门路多，不如说是猫腻多。“由于流动性宽松，银行年底揽储力度不及往年的大背景下，不但利率没有上升，各银行网点推出活动也很少，储户能拿到的实惠比较有限，所以一定要读清楚细则，尤其是小型银行推出的所谓各种优惠活动。” 华商报记者 李王艳

(责编：仝宗莉、赵爽)