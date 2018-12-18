抓住机遇 成为财务智能时代的领跑者

ACCA中国公共事务主管吴智君

人民网北京12月17日电（记者仝宗莉） “从电商化、云端化到共享服务中心、财务自动化，智能财务不再是一个概念，而是越来越清晰地进入到实际财务工作中，解决了我们重复劳动、效率低下等诸多问题。”在近日举行的“ACCA（特许公认会计师公会）智能时代高端论坛”上，ACCA中国公共事务主管吴智君如是说。

围绕智能时代，如何熟知并运用各种新技术，在新产品、新产业、新业态、新模式层出不穷的全球经济版图中，赢得一席之地，最终成为领跑者这一核心话题，与会专家纷纷建言献策。

阿里云研究中心高级总监田丰在论坛上展望了数字化时代的十大变化趋势，包括科技冷战、娱乐分级、人工智能（AI）芯片军备竞赛和产业AI领导力等。他认为下一个10年企业成功的关键在于能否整合“数字化外场”资源、共享复用产业数据形成“AI飞轮”。以淘宝为例，他指出双十一的成功就在于整合了线上线下的2000万品牌商、20万商超便利店、全球物流企业和网红社群等生态商业物种。阿里云研究“数字化增长”的重点就是希望企业在传统商业模式（第一S曲线）快速衰退前，利用数字化外场与机器智能技术开启创造下一代商业模式（第二S曲线），即预先抢占未来十年产业模式的关键资源、人才、技术。

人工智能行业独角兽公司第四范式的商业分析部总监王杉认为，AI技术对于各行各业来说，都可以从降本增效、优化体验和驱动增长等三方面带来切实的利益。他通过对比分析中美在AI、尤其是迁移学习领域领军专家的储备，以及机器学习同人类学习的差异等角度，介绍了AI科技在多个领域的应用。

王彬重点提到了财务职能领域机器人流程自动化（RPA）技术在数据抓取、数据移动流转和实现更多自动回复、发布等自动化领域给财务金融从业人员提供的价值。

毕马威管理咨询服务合伙人崔凯女士表示，今年9月ACCA与KPMG和CA ANZ在全球范围内进行联合调研，就机器人流程自动化（RPA）及其对财务职能的影响征询各方观点的调研结果正好佐证了王杉的上述观点。崔凯介绍了KPMG是如何结合自己的经验及优势帮助企业进行RPA选型、优化、开发及如何在RPA上线后进行管理。此外，结合RPA，崔凯女士也谈及未来智能RPA的发展方向，并就大数据及智能化财务分享了自己的观点。

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