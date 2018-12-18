原标题：网游实名制不能只在注册时设门槛

77.1%受访者希望强制实名制在网游中普遍执行

漫画：朱慧卿

前不久，某网游以全国9地市为起点，正式启动游戏全部用户的强制公安实名校验，未通过校验的账号将禁止登录。人们怎么看实名校验账号对防止未成年人沉迷网络游戏的作用？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2008名受访者进行的一项调查显示，73.1%的受访者认为实名制能有效防止未成年人沉迷网络游戏，80.4%的受访者支持网络游戏开展实名校验账号，77.1%的受访者希望强制实名制能够在网络游戏中得到普遍执行。防止未成年人沉迷网络游戏，62.2%的受访者建议游戏公司在页面醒目位置设置防沉迷标语，49.5%的受访者希望限制未成年人登录游戏时长。

73.1%受访者认为实名制能有效防止未成年人沉迷网络游戏

谭哲（化名）是重庆某重点高中高一学生，平时只要闲下来就会玩网游。“我们班玩网络游戏的学生有20个左右，男生占多半，女生也不少。据我了解，初中里面，全班学生都玩网游的情况也有。”谭哲回忆，他初中时，网游是同学之间聊天的热门话题，也是联络同学感情的一种方式，“我会和朋友、网友一起打游戏，碰见玩得好的玩友还会加好友”。

谭哲坦言，打游戏的学生上课容易走神，无法专注听课。沉迷网游的同学会熬夜打游戏，白天上课睡觉，大多数成绩在中等偏下。

家住安徽芜湖的施怡说，她身边很多家长为孩子沉迷网游而头疼，有的家长“严防死守”“寸步不让”，坚决不让孩子接触一点网游。“我有个朋友一看见孩子打游戏就砸手机，已经砸了两部了。我家孩子也常常一玩起来就是几个小时，中间不停歇”。

调查中，87.1%的受访者坦言身边未成年人沉迷网络游戏现象严重，其中21.6%的受访者直言非常严重。受访者认为沉迷网络游戏对未成年人的负面影响有：挤占运动和社交时间（65.5%），影响视力（58.1%），分散注意力和精力、成绩下降（55.7%），引发颈椎疾病（42.7%），在游戏里冲动消费（27.9%）等。

调查中，80.4%的受访者支持网络游戏开展实名校验账号，28.6%的受访者表示非常支持。77.1%的受访者希望强制实名制能够在网络游戏中得到普遍执行。73.1%的受访者认为实名制能有效防止未成年人沉迷网络游戏，其中19.4%的受访者认为非常有效，认为效果一般和没效果的受访者分别占18.2%和8.7%。

对禁止未成年人登录网络游戏，四川达州市民刘磊（化名）直言“举双手赞成”。“我家孩子特别爱玩网络游戏，打起游戏常常不按时吃饭，而且现在颈椎出了问题，眼睛近视了，学习成绩也下降了”。

施怡认为，在玩网络游戏的问题上，家长管得太严反而会让孩子产生逆反心理，甚至导致家庭矛盾或者出现孩子与父母“打游击战”的现象。“但游戏公司若开展实名制，禁止未成年人登录，孩子是没有反抗余地的，会更加有效”。

中国政法大学传播法中心研究员、副教授朱巍认为，网络游戏开展实名制是最基本的一个措施。虽然目前看还不能完全避免未成年人沉迷网游，但能最大程度地避免未成年人、特别是低龄儿童沉迷网络游戏，也给了家长一个“抓手”。

要充分发挥实名认证对于防沉迷的效果

谭哲建议，首先改变网络游戏的充值模式。“现在很多游戏花钱就可以增强装备、改变游戏体验，有学生会花很多钱在游戏上”。其次让实名制更加完善，修复一些可以避免实名的漏洞，比如用其他人的身份登录。第三，净化网游环境，避免出现危害未成年人身心健康的东西。

刘磊曾要求孩子在一些时间段将手机交给自己保管，但一忙就会忘。他认为应全面禁止未成年人登录一些不适合他们的网络游戏，“可以尝试使用面部识别技术，避免孩子用父母的身份证号登录”。

朱巍认为，网游实名制不能仅限于在注册方面设门槛，还可以在每次账号被登录时设置短信提醒，或者通过技术手段，如人脸识别、指纹识别等，充分发挥实名认证对于防止未成年人沉迷网游的效果。

如何有效防止未成年人沉迷网络游戏？调查中，62.2%的受访者建议游戏公司在页面醒目位置设置防沉迷标语，52.1%的受访者希望学校向学生宣传沉迷网游的危害，49.5%的受访者希望限制未成年人游戏登录时长，42.0%的受访者建议根据玩家年龄对网游进行分级，32.2%的受访者建议家长与老师之间有效沟通，及时掌握未成年人的上网情况，23.3%的受访者建议家长多关注未成年人的内心需求。

“当下网络游戏有很多涉黄、暴力的内容，而且网游广告泛滥。”朱巍认为，未成年人玩网游的时间应该受到严格限制，对于游戏内容和游戏广告也要加以限制。他还指出，避免留守儿童沉迷网游，社会、基层组织和学校要担负起应有的责任。（记者 杜园春 实习生 李丹妮）

(责编：杨曦、仝宗莉)