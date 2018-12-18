麻辣财经：投资过了山海关，也是艳阳天！

这几年，“投资不过山海关”就像一顶大帽子，扣在东北三省的头上；又像一块石头，压在东北人的心上。

全国人民也都关心，如今东北经济到底咋样？跨过山海关到东北投资，能不能赚到钱？天寒地冻时分，麻辣财经的两位麻辣小哥北上东三省，走访了近30家民营企业，为的就是听企业家们亲自唠唠东北的民营经济发展，以及营商环境的改善。

采访了一周回到北京，这稿子刚开了个头，就被身边的朋友质疑了：你们去东北采访民营企业？东北有民营企业吗，不都是国有企业吗？

有的时候，信息就是这样不对称，“老印象”很难被改变。大家都知道东北是老工业基地，国有企业多、转型任务重，但东北的民营企业发展如何，可能就没有多少人知道了。

实际上，这些年民营企业在东北也有很大发展。就拿辽宁来说，民营经济对辽宁省工业发展发挥了重要作用，目前全省规上工业企业和高新技术企业中，超过90%是民营企业和中小企业。

更具体的情况，请看麻辣小哥来自一线的调研报道。

先进制造业中，到处可以看到民营企业身影

“前段时间，进博会上展示的一台龙门铣机床轰动一时，实际上咱们的‘中国制造’也不差。他们能把每米的定位精度控制在4微米内，而我们的产品能做到0.5—1微米，精度更高。” 走进大连光洋科技集团，董事长于德海如数家珍地向麻辣哥“推销”起先进产品来。

大连光洋生产的传感器，利用激光干涉原理做直线测量，分辨率可以到亚纳米级。“在我国不具备能力之前，一根进口产品就得70万元，光洋打破技术瓶颈后，一根只需12万元。” 于德海说，还有一种产品叫工件在线测量传感器，它是数控机床上的关键部件。大连光洋自主研发成功，使我国成为世界上第四个拥有这项技术的国家。

如今，大连光洋已经在数控机床领域打造出完整的产业链，产品覆盖控制系统、传感系统、伺服电机、执行系统、液压系统、铸石床身等，涉足航空航天、汽车、能源等多个领域，性价比也是全球领先。自2014年起，光洋已连续4年成为国内五轴数控机床年产销规模最大的企业。今年以来，发展势头仍然强劲，高档数控机床订单超过130台，比去年增长50%以上。

走访东三省，像大连光洋这样的优秀民营企业还有很多。

在汽车重镇长春，长春合心机械制造公司作为智能装备制造商，积极开拓国际市场，是米其林轮胎、汽车天窗行业巨头伟巴斯特的重要合作伙伴，同时还是奥迪、宝马、奔驰等品牌主机厂的供应商。2018年，长春合心机械销售额达到5亿元，其中近40%来自海外市场。

飞鹤奶粉是我国乳业著名品牌，老家也在东北——黑龙江齐齐哈尔。近年来，飞鹤乳业公司将奶粉质量作为企业生命线，打造了从牧草种植到规模化奶牛饲养，直至生产加工、物流仓储、渠道管控乃至售后服务全程可控的产业链。技术和品质的提升，让飞鹤赢得了更多市场认可，2017年，总体业绩增长超过60%，高端产品销量增长超过200%，销售额在3年内从30亿元增至100亿元。

“我们这个车间，洁净程度比医院做开颅手术的手术室还要高，防微震的要求在2微米以内。”辽宁罕王实业集团副总裁黄向向告诉记者，车间如此讲究，是因产品足够金贵——8英寸纯MEMS芯片在这里生产。这类芯片传感器目前被广泛应用在智能手机上，功能主要是控制声音性能、场景切换、手势识别，以及温度、压力等。麻辣哥眼前的这条生产线是国内首条，每年可产约34亿颗自主品牌MEMS器件。明年，这里将实现规模化生产。

“可能在一些人的心目中，手机元器件企业应该往长三角、珠三角扎堆，但我们在黑土地上也能长成‘大个子’。” 中蓝电子科技公司董事长王迪认为，东北发展机会很多，投资当然可以“过山海关”。

7年前，中蓝电子科技公司在辽宁盘锦白手起家、平地而起，硬是把一个好项目做大了规模、做成了产业。如今，他们生产的移动终端摄像头马达、光学镜头广泛应用到了国内外知名品牌手机上，两种产品的销量均居全国前三。

“我们做大之后，相继吸引了8家外地的配套企业到盘锦设厂，有的还把总部搬了过来。” 王迪说，投资过了山海关，也是一片艳阳天！

深化改革、优化服务，东北营商环境正在好转

东北地区是我国重要的工业和农业基地，维护国家国防安全、粮食安全、生态安全、能源安全、产业安全的战略地位十分重要，关乎国家发展大局。深入推进东北振兴，首先要以优化营商环境为基础，全面深化改革，通过深化改革培育壮大新动能为重点，激发创新驱动内生动力。

切实改善营商环境，成为东北三省的一致行动。走访中，麻辣哥发现，随着近年来放管服改革的深入推进、东三省各地政府的作风改进，东北营商环境正趋于好转，不少民营企业也体验到了实实在在的获得感。

“以前挨个部门跑，整个流程需要两三个月，现在，不到一周就搞定了。”在齐齐哈尔，飞鹤（甘南）乳品有限公司总经理郭忠良告诉记者，今年9月，企业计划对甘南县的生产线进行升级改造，消防、规划、安监等部门得知消息后开展了联合办公，详细讲解规范的操作流程，让企业倍感温暖。不到两个月，企业所有改造项目都已进入验收阶段，施工验收手续也在逐步完成。

“由于集团旗下企业较多，以往办理企业设立、年检等手续需要安排专人负责，确实是个负担。现在好了，全部网上操作，鼠标一点全部搞定，只需雇一名兼职人员就可以了。”吉林省通用机械（集团）有限责任公司董事长李吉宝表示，长春推行的“32证合一”改革让企业受益匪浅。

“我们在不少省份都有厂子，黑龙江的营商环境是不错的，相关部门给予了很大支持。有了这样的环境，企业就能够心无旁骛地发展。”黑龙江格林赫斯生物科技有限公司董事长董泽武说，企业的母公司位于天津，2012年5月到大庆设厂，在当地政府高效服务下，项目落地当年即开工建设，次年就投入生产。看到这几年发展势头越来越好，母公司又追加了10多亿元投资。

在营商环境便利化程度提升的同时，东北民营企业也正迎来更多的发展机会。

东北制药曾经是沈阳老牌国有企业，近年来陷入了连年亏损。为激发企业活力，沈阳市想到了混合所有制改革的“药方”。他们创新体制机制、放开股权限制,给予民营资本平等的准入权。今年5月，民营企业方大集团成为新的控股股东，随后将其企业文化和成熟的管理模式、商业模式输入到东北制药，企业员工的精神面貌和干事状态出现明显好转。今年前10个月，东北制药销售收入同比增长超三成，利润同比增长超七成。

发展壮大民营经济，必须用良好营商环境做保障。一年多来，辽宁省聚焦营商环境建设的重点领域和关键环节，坚决查处和纠正突出问题，公开曝光39个营商环境反面案例，清还政府欠款111.5亿元，提高了政府公信力；吉林省打响重塑营商环境攻坚战，提出要以倒计时心态，把营商环境做到全国最优，将吉林打造成为东北地区最佳的投资洼地和创业热土；黑龙江动真格出实招，在为民营企业减压降负。今年前三个季度，仅综合落实对企业减费降税一项，黑龙江就为企业减负超过218亿，支持更多民营企业在黑龙江投资兴业、发展壮大。

调研中，很多企业家对东北经济的未来充满信心。他们表示，东北房价不高，员工一个月就能赚出一平方米来，生活压力小也算是一个后发优势。东北拥有丰富的人力资源、坚实的工业根基，黑土地上不愁长不出“庄稼”来。（人民日报中央厨房·麻辣财经工作室 刘志强 韩鑫）

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