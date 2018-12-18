原标题：成都网民过千万 使用手机上网比例达99.2%

12月17日，《2017年成都市互联网络发展状况报告》发布。报告显示，截至2017年12月，成都市网民规模达1081.0万人，互联网普及率达67.4%，高出全国55.8%的互联网普及率近12个百分点。成都网民中使用手机上网的数量最多，比例达到99.2%，表明成都网民和互联网之间的粘性不断增强。

据不完全统计，截至2017年12月，成都聚集互联网企业3100余家。从业人员7.7万人，同比增长20.3%。已有约80%的全国网络零售百强企业入驻成都，本土培育电子商务优秀平台及应用型企业超过24万家。（记者 张红霞）

(责编：仝宗莉、赵爽)