原标题：湖南打造中药材千亿产业

药材好，药才好。湖南中药材以道地化良种化为抓手，做好“第一车间”，促进产业升级，力争5年内实现千亿产业目标。

记者昨天从湖南省农业农村厅获悉，湖南是药材资源大省，全国361个常用重点中药材品种中，湖南拥有241个，品种之多居全国第2位。2017年，湖南省收获中药材约300万亩，产量60万吨以上，全产业链产值510亿元。

湖南省农业农村厅规划，至2022年，湖南省中药材面积发展到520万亩，年产量260万吨，加工转化率95%，全产业链产值接近1100亿元。

为实现湖南省中药材千亿产业的目标，省里抓好产业布局，推进中药材种植道地化良种化。湖南省重点扶持五大产区的40个县，着力支持靖州茯苓、龙山百合、隆回金银花、邵阳玉竹、新晃龙脑樟、湘中栀子、沅江枳壳、平江白术、洪江雪峰天麻等国家地理标志产品，培育“湘”字号重点品种20个，建设100万亩绿色道地药材生产基地。

中药材产业加工增值潜力大。湖南省里支持邵东廉桥南国药材市场等一批初加工基地的标准化与智能化建设；支持永州中药材高技术产业基地建设，整合50家中药材深加工企业，提升中药材精深加工水平。推进一二三产业融合，重点建设靖州茯苓、龙山百合等中药材旅游基地10个，创建中药材观光园40个，建设中药材小镇10个，开发具有 “湘”字号特色的药膳、药酒、药茶、药浴品等诸多产品。

培育公共品牌，湖南省里重点培育“湘”字号中药材重点品种15个，其中“药食两用”大宗品种5个以上，单品种产量逾10万吨的品种3个以上。（记者 张尚武 通讯员 周胜蓝）

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