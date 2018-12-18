太湖“退蟹还湖”环保升级

俯瞰湖州市吴兴区高新区庙港人千亩水产园（12月17日无人机拍摄）。在庙港人千亩水产园，太湖水被引入内塘中，目前已形成完善的蟹苗培育、成蟹养殖功能区。

为了更好地保护太湖水环境，2018年上半年起，环太湖区域开始实行“退蟹还湖”，引导在太湖水域围网养殖的蟹农搬迁至内塘养殖。据介绍，浙江省湖州市吴兴区太湖水域蟹农搬迁工作即将全部完成，实现产业环保升级。

新华社记者翁忻旸摄

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