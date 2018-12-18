原标题：2018易才新人力高峰论坛（北京站）举行

主题为“物得其本，使命先行”的2018易才新人力高峰论坛（北京站）日前在北京举行。多位人力资源领域专家围绕“强化企业社会责任感，让员工有幸福感”，让企业迸发竞争力的话题展开了深入探讨。

依法纳税是一个优秀企业应尽的义务和责任，企业为员工缴纳社保也是如此，面对社会环境的改变，企业将如何做出调整呢？在题为《大数据管税背景下的新个税法修订的税法风险防范与筹划方法》的演讲中，中国财税法协会理事赵国庆认为，即将召开的中央经济工作会议可能还有更大规模的减税措施出台，所以这次整个《个税法》的修订，包括《国际税》的合并，体现了国家未来税收政策和征管的导向。对于企业而言，应当关注国家大的税收政策和减税政策的导向。

“政策简单明确，现在想用一些税务监管的漏洞，想用地方税差打擦边球，在新的税收监管项下可能都无效。所以这就要理解整个大的税制改革方向，减税负和严征管是结合在一起的。”赵国庆说。

“建议最好在税务机关从严之前，企业自加压力，逐步把社保申报基数给提上来。”赵国庆建议说。

外籍个人在中国居住满一年才会成为税收居民，现在满138天就成为税收居民了。国家税务总局已经明确，我们仍然会延续原来5年的政策。“如果你是外籍个人，新个税法改革，在改革初期外籍个人的税负应该不会有大的增加，可以平稳过渡。”赵国庆表示。

在社会制度不断完善的今天，构建新的竞争力将成为拓宽未来之路、迎接挑战的利器。易才集团董事长李浩表示，易才集团结合自己的主营业务，和人力资源社会保障部做了全国劳动合同法公益普法，和团中央做了几十个青年就业基地，和人保部劳科院联合发布了《国内就业指数报告》，在残疾人的就业创业方面投入了大量的人力物力，目前在重庆、成都、深圳建立了残疾人就业创业示范基地，接下来会在北京、上海还有更多的城市，建立残疾人的创业就业示范基地。

企业要让员工有幸福感，才能行稳致远。爱玛客服务产业有限公司HRAVP（人事经理）郎佳高认为，当员工忙了一天，回到家里，面对家里的琐事会非常烦燥，当他来了公司，没有办法得到及时的认可，及时的表扬，要想让把他的满意感、使命感传递给客户，现在建立了“每7天要表扬员工”机制，给予他们认可，把员工的潜力释放出来。

在美团点评商企通业务部总经理李芳看来，美团点评有60万骑手，分布在全国的各个区县市。在外卖没有这么红火的时候，他们原来可能是爱玛客的保安，或者是一个建筑工人，现在他们变成了骑手，帮助大家来送外卖。这一块美团点评是当之无愧解决了很大一部分就业的问题和社会安全的问题。

这60万人，其实也面临着非常大的社会责任压力，因为他们处于服务业，难免跟业主和点外卖的人也一些摩擦。“我们会让优秀骑手事迹能有所传播，给他们推送勇敢救人的骑手，或者小孩丢了，骑手会帮助寻找小朋友，如果有人遇到了困难，车在路上抛锚，十多位骑手就把车抬到绿化带上，类似这样的事情。让骑手有荣誉感，知道自己靠自己的劳动给别人带来了价值。”李芳说。

施耐德电气人力资源部张勇表示，施耐德电气在公司内部建立专家或者导师的机制，还有轮导的机制，帮助员工在公司中搭建人脉，提高自身的软技能。“在施耐德我们有一个声音，就是我们一定要鼓励在同样的岗位工作满三年，同时绩效评估是高绩效者，我们要促进这样的人才在公司的内部流动。在全球搭建一个大平台，允许员工输入他自己的工作代码工作序列号。输入我的代码，内部开放出来的空缺职位都能见到我，很容易申请我公司内部的岗位。在线学习、每年一度的职业规划的对话、职业技能每年评估，这些全部都在HR政策里，在日历上完全明确的写出来，每年都是如此。”张勇说。

（经济日报-中国经济网记者：崔国强）

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