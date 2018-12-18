华夏银行在行动 助力民营企业可持续发展

作为我国第一家金融资本与产业资本融合的上市银行，华夏银行长期注重质量效益型发展，“中小企业金融服务商”品牌是其多年积累的特色和亮点。

近日，华夏银行党委书记、董事长李民吉在接受中央电视台财经频道记者采访时表示，解决民营企业、中小企业“融资难、融资贵”问题，要解决“不敢贷”“不愿贷”“不能贷”等三个问题。

中央再次明确，要毫不动摇地支持民营企业发展。华夏银行积极响应中央号召，在行内确定：支持民营企业、中小企业与支持国有企业一样政治正确，从思想上解决“不敢贷”问题。

央行、银保监会通过改进宏观审慎评估体系，增加小微企业贷款考核权重，落实小微企业授信尽职免责办法等措施，提高对民营企业、中小企业支持力度。华夏银行将建立对民营企业、中小企业贷款的容错机制，通过实施独立的信贷计划、资本计量、风险政策、授信审批、拨备核销和激励考核等举措，从机制上解决“不愿贷”问题。

加快金融科技转型发展，依靠大数据、云计算、智能、移动等科技手段，有效化解向民营企业，尤其是中小企业贷款规模不经济和风险度偏大的难题。华夏银行在全国首创“年审制”贷款，首创小微企业信贷资产证券化，与科技企业合作，相继推出“龙商贷”“平安普惠”等专属产品，从产品和技术上解决“不能贷”问题。

“真金白银”降低企业的融资成本

北京市希波生物医学技术有限责任公司成立于1990年，成立后即被认定为高新技术企业，随后入驻上地信息产业基地，2001年，公司获得SFDA (国家食品药品监督管理局)《GMP证书》（世界卫生组织制药企业质量管理体系认证），《药品生产企业许可证》，《医疗器械生产许可证》， 《SPF级动物实验室证书》，2007年，公司成为中关村瞪羚计划企业，2008年，公司被北京市科委再次认定为高新技术企业。希波公司从成立之初一直致力于以生物及免疫学技术为支撑，针对乙、丙型肝炎病毒、艾滋病病毒感染及肝癌治疗与诊断的新技术及产品的研发和推广应用，2012年大规模的扩建了实验室，组建了“希波研发中心”。

希波生物医学技术有限责任公司是华夏银行的贷款客户，从2012年开始给予企业授信支持。了解到企业有周转难的实际困难，在2018年11月末，为了更好的为企业提供融资服务，将该企业的授信额度从开始的1500万元增加至2000万元，并将一年期流动资金贷款延长的贷款期限，改为三年期贷款，同时还响应了国家减费让利的号召，进一步降低了企业的融资利率，降低了企业的融资成本。

“六大举措”破解民企发展难题

为贯彻落实习近平总书记关于民营经济的重要讲话精神，推动党中央、国务院、北京市委市政府、市国资委有关决策部署，华夏银行近期公布支持民企的“六大举措”——提高站位，明确态度，认识再提升；坚决落实，加大力度，支持再添力；全行行动，拓展广度，合力再增强；主动靠前，提升精度，服务再精准；悉心施策，体现温度，帮扶再贴近；防范风险，完善制度，质量再确保。

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(责编：仝宗莉、杨曦)