落实国家发展战略 服务京津冀协同发展

服务京津冀协同发展，既是贯彻落实国家重大区域战略的客观要求，也是商业银行加快转型、实现科学发展的内在动力。自国家提出京津冀协同发展战略以来，华夏银行顺势作为、抓住契机，以服务疏解北京非首都功能为抓手，积极支持北京城市副中心建设，积极对接雄安新区规划需求，完善工作机制，制定服务方案，打造品牌特色，取得一定成效。

一、总体工作情况

2014年4月，华夏银行启动了京津冀协同发展金融服务专项工作，并作为“折子工程”列入2015、2016、2017、2018年年度重点项目。四年多来，华夏银行组织开展了多种形式学习和贯彻活动，不断健全完善领导体系和工作机制，系统研究制定工作方案，为推进京津冀协同发展金融服务工作提供了强大的精神动力，营造了浓厚的思想氛围。

（一）建立工作机制和协调机制

成立了京津冀协同发展工作领导小组，组长由行长担任，副组长由分管公司业务和个人业务的副行长担任，成员由京津冀三家分行行长和总行主要业务部门负责人担任。工作领导小组负责京津冀协同发展工作的统筹、组织协调与指导，对重大事项进行决策部署。设立了京津冀协同发展协调办公室，负责推动落实领导小组的决策部署等工作。建立了联席会议制度，定期协商跨区域金融服务相关事宜。

（二）系统研究制定系列贯彻文件

围绕京津冀三地的经济社会发展需要，重点关注交通一体化、环境治理、产业转移和承接三大领域，积极融入京津冀主流经济，推动京津冀一体化金融服务，制定了《华夏银行服务京津冀地区交通一体化指导意见》、《华夏银行支持京津冀地区环境治理指导意见》、《华夏银行服务京津冀产业转移和对接指导意见》、《华夏银行服务京津冀协同发展指导意见》、《京津冀协同发展金融服务工作方案》和《京津冀协同发展工作方案》。

（三）顶层设计服务京津冀协同发展

认真贯彻落实国家政策部署，将服务京津冀协同发展作为战略重点纳入《华夏银行2017-2020年发展规划纲要》统一部署，建设“京津冀金融服务主办行”，规划京津冀协同发展工作重点、发展目标，对网点建设、信息互通、业务协同、资源配置等方面给予保障，在整合资源、消除地区分割基础上，细分三地发展定位，推动三家分行在京津冀协同发展中逐步实现差异化、特色化，形成相互间的协同优势、比较优势和错位优势，塑造华夏银行服务京津冀协同发展的品牌形象和市场地位。

（四）完善资源信息共享平台

按照北京市委市政府、市金融工作局、首都金融服务商会相关要求，定期做好华夏银行服务京津冀金融工作推进情况报送工作。主动加强与京津冀三地政府部门、行业协会、市场园区、大型商圈、重点企业的联系沟通，及时梳理研读国家、各部委、京津冀三地政府机构、三地金融局（办）出台的京津冀协同发展相关政策文件，持续跟踪金融同业服务京津冀协同发展工作动态。

二、措施与成效

华夏银行始终坚定不移地贯彻落实国家、北京市委市政府各项政策部署，稳步推进服务京津冀协同发展工作，提出了重点项目支持每年200亿元、做好产业迁移金融服务衔接、机构设立优先安排、打造京津冀个人业务“同城通”品牌、设立专项研发基金、积极利用转贷款支持京津冀节能减排和清洁能源项目、发起设立“碧水蓝天”产业发展基金、完善信息共通共享机制等八项措施。截至目前，各项工作均有序推进，取得积极成效。

（一）加大服务首都建设和经济发展的工作力度

华夏银行始终坚守“北京的银行”定位，以北京城市总体规划为指针，以服务“四个中心”功能建设、疏解非首都功能、建设城市副中心、筹办北京冬奥会等重大任务为中心，全力服务北京经济社会发展，着力打造“京津冀金融服务主办行”，形成首都金融机构鲜明特点。

一是大力深化与北京市属两级国资委企业的合作。建立了覆盖16个区、47家市属国企一对一主办机构对接机制，搭建了总分支三级行联动营销服务平台，全面推进服务深度和广度。已与北京市80%以上国企、70%以上央企建立了合作关系，近5年来，累计为北京市企业提供融资服务近7000亿元，其中为市属国企提供融资服务超过3000亿元。2017年，华夏银行北京分行在北京地区缴纳税收62.2亿元，占全行缴纳税款的61.3%以上，国有资本保值增值率达到110%。

二是积极服务城市副中心建设。持续加大资源配置和支持力度，累计提供融资超过300亿元，支持了通州文化旅游区拆迁改造、通州云端产业园、环球主题公园、潞城镇棚户区征地拆迁等项目；为新奥集团提供46.4亿元贷款，专项支持建设通州新城方面的52个基础设施建设项目。稳步推进城市副中心的网点布局，积极筹建城市副中心分行，华夏银行将在政策、额度、产品、人员等方面给予政策倾斜，以更高层次开展对政府、企业的金融服务。

三是大力服务科技创新中心功能建设。积极支持北京科技产业发展，设立了科技金融专营机构——华夏银行北京中关村管理部，倒灶科技金融服务模式，推出创业易贷、知识产权质押贷款等契合科技企业特点的创新产品，累计为921家科技企业提供融资支持，投放金额347亿元。出资20亿元参与设立北京市科技创新基金；设立总规模为15亿元的华夏银行中关村投贷联动母基金，首期设立了3子基金、规模16.33亿元，已投资企业20多家。

（二）集中资源重点支持京津冀交通、环保和产业转移

为服务京津冀协同发展，华夏银行在原有信贷计划外，每年总行单独安排200亿元资金，用于支持京津冀协同发展重点项目。截至2018年9月末，本年度已储备了74个具有明显经济和社会效益的京津冀协同发展重点项目，金额577亿元，实现累计投放172亿元。

一是积极参与交通物流一体化项目。围绕“四纵”（即沿海通道、京沪通道、京九通道、京承-京广通道）、“四横”（即秦承张通道、京秦-京张通道、津保通道、石沧通道）、“一环”（即首都地区环线通道），支持轨道、公路、港口、客货运枢纽等重点项目建设。已为北京市首都公路发展集团有限公司、北京铁路局、天津泰达城市轨道投资发展有限公司、唐山市城投集团城市二环线建设运营管理有限公司等提供了多方位金融服务支持。

二是持续加大对节能环保企业的支持力度。严格执行绿色信贷政策，积极支持京津冀联合治理大气PM2.5污染项目、钢铁企业减量重组、能源化工等节能减排、再生资源回收利用和水源保护工程等项目，努力将京津冀地区打造成全行绿色信贷示范区。已为北京水务投资中心、北京华源惠众环保科技有限公司、天津华电南疆热电有限公司、天津滨海环保产业发展有限公司、河北银隆新能源有限公司、尚义元辰新能源开发有限公司等提供金融服务支持。

三是深化产业升级转移金融服务工作。围绕北京非首都功能疏解，以天津市和河北省推出的52个产业对接重点平台为抓手，密切关注产业转移和承接过程中出现的业务机会。已为首钢总公司、北京汽车制造厂黄骅生产基地、北京焦化外迁提供了信贷支持，为北京锦绣大地、大红门服装城迁移等项目提供金融服务，为天津滨海-中关村科技园区等高端产业园区建设、天津滨海新塘让建设发展有限公司、高碑店市新发地食品贸易有限公司等提供了金融服务。

（三）着力打造“绿助成长 美丽华夏”绿色金融品牌

积极支持京津冀地区大气污染治理、水污染治理等重点项目开展，支持节能环保服务企业发展，积极与世界银行等国际金融组织合作，将世界银行转贷款等低成本资金用于支持京津冀地区节能环保事业，形成特色业务和比较优势。

一是运用绿色金融特色业务，为生态文明建设和京津冀绿色发展贡献力量。2008年以来，华夏银行节能转贷项目和绿色中间信贷项目，已为全国50多个项目提供了超过70亿元的低成本资金。目前绿色金融服务已经形成了京津冀大气污染防治融资创新贷款、世界银行能效融资贷款、法国开发署绿色中间信贷贷款、碧水蓝天基金、合同能源管理融资、未来收益权资产证券化、融资租赁、特许经营权质押融资等八大特色产品体系，涵盖能效融资、清洁能源融资、环保金融、绿色装备供应链融资四大领域。

二是携手世界银行，举办京津冀大气污染防治融资创新项目。该项目是世界银行在中国资金量单体最大的项目之一，投资规模超过100亿元人民币，贷款支持期限达20年。项目使用欧元，能够帮助企业降低融资成本和汇率风险。项目支持范围涵盖了低煤耗、绿色新能源、脱硫脱硝等领域，项目实施后，预计每年将减少碳排放246万吨，相当于植树1亿5千万颗吸收的二氧化碳，能够进一步促使京津冀地区的天更蓝、水更清。

三是设立碧水蓝天产业发展基金，服务京津冀环境治理。发起设立“碧水蓝天”产业发展基金，总规模为100亿元，主要投资面向节能减排，新能源，资源循环利用，水、土、气污染治理，并延伸到产业链的上下游。通过债权和股权结合的投资模式支持京津冀环保产业项目，借助于多层次资本市场的发展，共享京津冀协同发展红利，为投资者带来较好的收益回报。目前初期规模的50亿元人民币已经到位，营销推广工作正在开展。

（四）积极推进京津冀个人业务同城化服务

把握国家政策机遇，以国家推动京津冀协同发展战略为契机，充分发挥金融IC卡的应用优势，从社会和客户的需求出发，推广金融IC卡，在同业中率先开展ETC业务，在京津冀三地同步首发京津冀协同卡，较好地发挥了金融服务社会、服务民生的作用，树立了市场形象，形成了品牌影响力。

一是“七位一体”搭建京津冀个人金融服务平台。考虑到京津冀三地之间居民来往频繁、迫切需要高效便捷的跨区域金融服务的现实需求，华夏银行在业内率先推出京津冀协同卡，成为着力打造京津冀“大同城”金融服务圈的知名品牌产品。该卡以人民币为基本结算账户，集多账户、多币种于一体，具有存取现金、转账结算、消费支付、理财投资、贷款发放等功能，三地客户在京津冀地区的任何一个地方，均可享受包括网点服务、费用优惠、财富管理、贵宾服务、贷款融资、集团用卡、支付便利等七个方面的一体化服务优势。截至2018年9月末，京津冀协同卡累计发行168.46万张，比年初增加25.76万张。

二是践行环保理念，服务“有车一族”绿色出行。华夏银行与京津冀地区的高速公路管理单位合作，面向“有车一族”提供的高速公路不停车ETC缴费服务，不仅具有省时高效、缴费优惠、低碳环保、安全便利等特点，还具有众多服务优势，深受市场欢迎。截至2018年9月末，京津冀地区ETC卡累计发行255万张，比年初增加17.53万张；签约客户163.06万户，比年初增加17.61万户，市场反响良好。针对京津冀地区ETC客户，推出了“有车一族生态圈”项目，为三地客户购车、用车需求链的各项需求提供“无所不在”的移动银行服务。

三是广泛拓展应用，打造服务京津冀客群生态圈。围绕京津冀协同发展，丰富金融IC卡高频应用功能，推进金融IC卡在公共交通领域一卡多应用，与北京市政交通一卡通有限公司合作发行加载京津冀互联互通卡功能的京津冀协同卡，以公交出行的功能提升客户黏性，实现客户引流。以京津冀特色客群建设为中心，以增值服务为手段，与第三方机构开展跨界合作，大力开展特色客户金融服务生态圈建设，构建“金融产品服务-商户体系建设-互联网APP应用”O2O生态体系。

（五）创新京津冀金融产品和服务模式

为做好京津冀协同发展的金融服务，华夏银行创新建立了服务协同机制，对京津冀协同发展项目或客户，建立专门名单，充分运用特色产品和服务，设计针对性的金融服务方案，实现金融服务的无缝衔接，保持高品质服务的连续性。

一是建立信贷审批绿色通道，设立京津冀项目基金。对获得国家或省政府批准的京津冀协同发展项目，纳入授信业务绿色通道管理，予以优先受理审批。设立京津冀重点项目专项基金，规模200亿元，主要投向符合理财融资或同业投资准入标准，但定价低于指导价格的京津冀地区重点项目。设立京津冀产业转移与承接基金，规模200亿元，主要投向京津冀产业转移和承接过程中，基地或工厂搬迁、产业疏解和迁移、产业园区建设、区域产业整合、产业并购等项目。

二是创新运用资产证券化项目，大力发展债券承销业务。启动开展京津冀专项信贷资产证券化项目，项目总规模54.85亿元，入池资产为京津冀三家分行向所在区域客户发放的37笔公司类贷款，释放的信贷资源用于支持三地及协同发展相关项目。针对目前新增信贷规模有限的情况，华夏银行加快推动同业投资业务的试点试用及大力发展债券承销业务，利用“表内贷款+同业投资”、“债贷结合”等组合方式为企业提供融资支持，充分发挥“大金融”服务作用。

三是运用小微企业特色产品，主动对接产业迁移过程中小微企业的金融需求。发挥小微企业服务优势，采用年审制贷款、平台金融贷款、租金贷、乐业贷、网络贷等创新融资方式，缓解小微企业融资难、融资贵问题。截至2018年9月末，华夏银行已向京津冀区域内533户小企业发放40.95亿元年审制贷款，向1164户小企业发放45.41亿元乐业贷，向100户小企业发放1.68亿元网络贷。

（六）在服务雄安新区建设中抢抓市场先机

设立雄安新区是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大历史性战略选择，是推进京津冀协同发展的重大决策部署，是千年大计、国家大事。华夏银行积极贯彻落实国家关于新区规划建设的总体要求和功能定位，深入调研，寻求机会，根据市场需求创新服务模式，优化资源配置，抢抓市场机遇，全面做好新区建设各项金融服务工作。

一是成立了新区工作组，加大资源支持力度。积极对接新区筹委会、当地政府和省直相关部门，及时掌握新区建设进度；对接区内重点项目，切实取得实效。加大对雄安新区支持力度，强化资源保障，根据新区建设的实际，在网点建设、自助设备投放、人员编制、业务费用等方面加大投入，提高华夏银行在新区的服务功能。加强统筹联动，推进总分联动，促进项目和信息共享。

二是率先在雄安新区设立营业网点。主动与河北银监局沟通，完成安新、容城两家综合支行筹建，成为第一家取得银监局批复筹建的股份制商业银行。2017年8月15日，华夏银行安新支行在雄安新区正式开业，这是全国金融行业在雄安新区新设开业的第一家金融机构，充分展现了雄安速度、华夏精神。

三是建立合作意向，主动对接建设需求。积极拜访了新区管委会、安新县、新区筹备组等相关负责人，就下一步项目合作、机构建设进行沟通交流。积极与央企在河北的二级机构进行业务交流，率先与河北省冀财公共事业投资有限公司签订战略合作协议；与省国开行签署战略合作协议和代理结算业务合作专项协议，针对国开行省内的项目投放开展投贷合作和代理结算业务。

三、稳中求进 助力雄安

“十三五”时期是国家推进京津冀协同发展战略的关键时期。华夏银行作为一家全国性股份制商业银行，将坚定不移地贯彻落实十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，加快交通、生态环保、产业升级三个重点服务领域率先突破，不断拓展服务的广度和深度，扎实推动京津冀协同发展金融服务工作有序开展。

一是打造“京津冀金融服务主办行”特色品牌。围绕“政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心”定位，以北京城市总体规划为指针，认真贯彻落实北京市委市政府重大方针政策，以服务疏解非首都功能、打造科技创新中心、超大城市治理、提高民生保障和服务水平、筹办北京冬奥会等重大任务为中心工作，重点在基础设施建设、产业转移、科技创新、文化创意、绿色金融、个人金融六大领域做好金融服务。服务北京城市副中心建设，对接政府部门，紧盯政府关心项目、企业转型节点、民生改善工程，重点支持保障性住房、交通道路、公共事业等领域重点项目，及时获取相关信息，营销推动和落地一批投资规模大、辐射带动强的大型重点项目和普惠民生工程。

二是助力雄安全面做好综合金融服务工作。根据新区新机构、新体制的要求，将雄安新区作为改革创新实验区，赋予更大的管理权限和创新权限，缩短流程和环节，集中资源、特事特办，提高服务新区的能力和效率。设立雄安分行，把雄安分行作为华夏银行服务新区的桥头堡和主阵地，打造集移动、互联、智能于一体的智慧银行，利用智能化技术和手段改造现有流程和客户服务模式，适应新区建设“高点定位”的规划要求。

三是加强产品研发和创新。加强市场调研，深入了解客户经营情况和金融需求，加快京津冀协同发展相关专项产品研发，不断提高金融服务水平。在财富管理端，除提供一般性存款服务外，创新产品模式，提高服务水平，通过专业化财务管理，帮助京津冀城乡居民依法合规实现拆迁补偿收入的保值增值。对总行研发的新产品、新业务，在京津冀地区先行试验，实现重点产品及业务模式的快速复制，短时间内形成规模效益和竞争优势。

四是完善综合金融服务方案。积极介入与迁往京津冀地区央企的全面合作，并围绕三地基础设施及其他项目建设提供金融支持。积极运用城镇化建设贷款、城镇化建设产业基金等，支持京津冀地区城镇化过程中土地综合整治、城镇更新改造及安置房建设、产业园区建设等项目需求。加强绿色金融中心建设，扩大与世界银行、法国开发署等合作规模，做好“京津冀大气污染防治融资创新”项目。服务绿色出行，不断加大三地ETC卡业务的发展，继续扩大服务范畴，完善增值服务。

五是提升风险防控能力。坚守依法合规底线，确保项目各项审批手续齐全，包括但不限于立项、规划、环评及征地手续等，确保项目资本金到位；对于积极发展的产业，切实加强市场实地调研与分析，审慎评价园区及企业发展前景；对已经发生问题的授信按客户，及时采取处置措施，防止担保物空心化；进一步加大不良资产清收处置力度，采取法律手段进行处置。

六是实行差异化的考核政策。在存贷利差、经济资本回报率、资产利润率等指标考核时，结合京津冀地区客户结构特点，制订适合的差异化考核标准。加大资源配置力度，在正常贷款额度配置外，每年配置专项贷款及风险资产额度用于支持京津冀三地重点领域、重点项目融资需求。（战略发展部副总经理 金肖红）

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