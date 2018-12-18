依托网点综合施策 精准扶贫标本兼治

华夏银行始终把扶贫作为重大政治任务，积极贯彻落实北京市和北京市国资委关于市管企业在精准扶贫攻坚战中发挥带头作用的指示精神，将扶贫工作纳入发展规划，建立精准扶贫机制，充分发挥全国性股份制银行的网点辐射优势，在全国多地特别是北京对口扶贫地区深入推进金融扶贫，努力在脱贫攻坚中践行国企责任与担当。2018年上半年，华夏银行累计提供精准扶贫资金29亿元，支持产业扶贫项目43个，组织员工捐款240余万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫数超4.2万人，涌现出一批富有成效的典型案例。

一企一村深扎根 定点帮扶“领路人”

在扶贫工作中，华夏银行认真落实北京市国资委“一企一村”结对帮扶的要求，着力将定点帮扶村打造成金融扶贫攻坚的“责任田”和“示范田”，选拔能力突出、经验丰富、专业匹配的扶贫干部挂职驻村，重点强化定点帮扶村“第一书记”职能的发挥，努力把扶贫干部打造成为推动精准扶贫工作的“领路人”。

按照华夏银行扶贫工作安排，华夏银行北京分行承担通州区临沟屯村、密云区新王庄村定点扶贫任务。其中，通州区永乐店镇临沟屯村共有村民380户1233人，登记低收入户11户29人、低保户4户6人，残疾40人。自2015年以来，北京分行连续安排优秀干部担任临沟屯村“第一书记”，深入村庄了解村情，紧密结合村民迫切需求对接扶贫项目，通过支持改善村民饮水质量、太阳能环保补贴、帮扶低收入人群和大学生、开展党员爱心帮扶活动等项目，着力解决村民实际困难，得到当地老百姓的称赞。今年，对临沟屯村已投入帮扶资金30.2万元，扶贫力度进一步加大。密云区新王庄村共有村民137户、346人，登记低收入农户73户、160人。针对该村情况，北京分行设立了帮扶新王庄村发展基金，用于扶持当地特色农产品以及民宿旅游等产业的发展，今年已投入25.3万元。同时，联合广告公司建立了专门的工作微信群，通过帮助新王庄村完善淘宝店铺、加大广告投放、设计农产品包装盒与品牌LOGO等多种方式，提高农产品曝光率，有效增加销量，从而带动当地村民收入增长。通过扎扎实实做好“一企一村”结对帮扶，有力落实蔡奇书记关于“抓就业、抓产业、抓环境、抓救助”的扶贫工作要求。

华夏银行信用卡中心位于石景山区，在石景山区政府的安排下，信用卡中心与河北省保定市顺平县神南镇神北村开展结对帮扶。该村是国际友人白求恩大夫的牺牲地，目前人口2145人，但大部分外出务工，建档立卡贫困户28户53人，3户今年大病，丧失劳动能力。信用卡中心派出扶贫干部到神北村调研，走访考察顺平县某农业合作社，通过捐款方式积极推进该村农业合作社建设，扩大生猪养殖规模，助力神北村和当地贫困人口按计划脱贫出列。同时，与神北村建立长期帮扶机制，协助搭建红色课堂，传承弘扬红色文化，利用当地红色资源带动旅游发展。

对口援助下久功 扶贫脚步印边疆

为深化落实北京市对口支援新疆和田工作精神，华夏银行把做好新疆和田地区金融扶贫工作作为重要政治任务来抓，制定了“一年打基础，三年见成效”的实施方案。华夏银行乌鲁木齐分行对新疆和田的1个重点维稳村——伊里其乡阿热勒村，2个深度贫困村——阿克恰勒乡肖尔巴格村、尕宗村开展定点扶贫，今年已投入300多万元资金对3个村实施项目捐赠和项目援建，建立了“华夏一家亲”惠民超市，协调了70名村民在辖区工地就业。同时，选派分行班子成员带队，深入贫困村，为当地脱贫攻坚工作调研论证、问诊把脉，并与阿热勒村6户少数民族家庭结对认亲，与村民同吃、同住、同学习、同劳动，增进民族交流融合，夯实当地社会稳定和长治久安的政治基础与群众基础。加快联合援疆办投资1000万元，建设“阿热勒村华夏绿岛商业楼”村级惠民生项目，在妥善解决贫困户就业问题的同时增加了村集体收入。分行全体员工广泛开展“爱在华夏?助农脱困”活动，通过微信转发朋友圈、微信公众号、华夏E社区等方式宣传销售干果，积极认购和帮助销售村民滞销红枣、核桃，合计金额28万元，解决了村民后顾之忧。华夏银行乌鲁木齐分行的扶贫工作得到和田地区党委政府高度认可，事迹被《新疆日报》、《乌鲁木齐晚报》等报道，社会反响良好。

华夏银行积极落实加强京蒙合作的精神，加大对内蒙古贫困地区扶贫工作力度。华夏银行呼和浩特分行协调资源加强对对口帮扶旗县——赤峰市阿鲁科尔沁旗的扶贫工作，派出小微企业金融部风险总监挂职副旗长，邀请内蒙古小尾羊牧业公司赴阿旗考察调研，协商肉羊良种繁育基地建设事宜；邀请内蒙古华蒙通物流公司赴阿旗考察调研农畜产品市场，拓宽当地优质农畜产品外销渠道；邀请国电新能源公司赴阿旗考察风电项目发展；积极对接具备条件的阿旗草业种植大户与圣牧高科、赛科星等分行优质客户资源在阿旗开展相关业务合作；在赤峰市开办保证保险贷款业务，贷款总额3000万元，业务范围覆盖阿旗，为贫困地区打赢脱贫攻坚战贡献金融智慧和力量。

扶持产业为“造血” 金融创新出特色

华夏银行积极响应国家扶贫政策导向，深入挖潜贫困地区资源产业禀赋，加大对贫困地区农牧林产业等领域的信贷支持，对扶贫地区优先安排信贷规模和专项资金，以贫困地区特色产业链上的骨干企业为抓手，通过创新金融产品、提供综合服务，批量带动从事相关产业的贫困农户增收致富，实现支持一个产业、脱贫一个地区。

华夏银行积极对接扶贫工作成效突出的优质龙头企业及其产业链客户，优先给予金融支持。金丰农业服务有限公司在100余个农业大县注册了金丰公社并推动规模化、现代化种植，其中国家级贫困县就有18个；万华禾香板业有限责任公司通过建设的两条年产25万立方米秸秆生态板资源综合利用项目开展扶贫工作。华夏银行总行在了解相关情况后，积极对接两家公司，通过资本市场投融资产品，为两家公司提供以股权直接融资为主的综合化金融服务，合计支持26亿元资金，在促进现代化农业及绿色环保消费行业发展的同时，帮助贫困地区经济发展。

华夏银行根据贫困地区实际情况，开发设计适合的产品和服务，有效提高扶贫金融产品和服务供给的多样性，依托优惠信贷政策及产品开展精准扶贫工作。华夏银行呼和浩特分行针对内蒙贫困地区生产生活实际，重点依托小尾羊、正丰署业等区域特色产业，在自治区四子王旗和武川等贫困地区为农户发放贷款14户、金额960万元，在苏尼特右旗等贫困地区为牛羊肉加工企业发放贷款490万元，帮助2户建档立卡贫困户实现脱贫，并带动当地经济增长。西宁分行作为2017年成立的新建分行，在成立之初就着眼于服务支持青海地区经济发展与扶贫攻坚，针对当地产业结构，在西宁、海东及格尔木三个重要节点城市，重点支持装备制造业、轻工业、新能源新材料、盐湖化工及商贸物流领域；紧扣青海生态大省、生态强省战略，积极参与生态环境保护合作机制建设，努力探索金融服务地方经济发展的新路径。华夏银行多家分行针对当地特色产业积极开发推出“华农贷”、“甜蜜贷”等产品，并将信贷资源主动向贫困县（市）倾斜，用金融产品与服务精准对接当地产业，带动脱贫摘帽。

教育扶贫育动力 助学就业帮寒门

华夏银行积极实施教育扶贫，发挥教育脱贫的先导和治本作用，帮助贫困地区干部群众激发走出贫困的志向和内生动力，提高其自主脱贫意识和能力，帮助阻断贫困的代际传递。

针对贫困地区教育设施相对薄弱等情况，华夏银行总分行积极组织公益活动，加大对贫困人口的教育投入支持。华夏银行总行连续多年组织开展“华夏之星”、“环卫子女成长计划”等公益项目，目前已形成公益品牌效应。自2014年以来，华夏银行向北京妇女儿童发展基金会捐款累计超过600万元，设立“华夏银行助力环卫子女成长基金”，聚焦“环卫子女成长”和“搭建能力提升平台”两大主题，为北京环卫职工的子女提供学习、成长、表现的机会，超过600名环卫职工子女在项目中收益。华夏银行组织员工志愿者、小企业家们每年为乡村学校搭建一座图书馆，已在湖南望城、河北怀安、河北涞水、河北张北建成四座“初心图书馆”，惠及3000余名贫困地区中小学生。自2016年以来，华夏银行每年向金融教育发展基金会捐款，用于支持北京大兴区蒲公英中学开展教育研发工作，帮助改善农民工子女教育条件。2018年，开展“与光爱携手，快乐同行”活动，向北京光爱学校的贫困儿童捐款3万元，帮助贫困儿童完成学业。

华夏银行石家庄分行针对贫困地区村民子女文化水平普遍较低，导致劳动技能不足、工作稳定性差的情况，先后多次与华北制药集团技工学校、石家庄四药股份有限公司联系沟通，努力降低招生费用和招工条件，为村民子女上技校学习和就业寻找出路。在分行积极努力下，华北制药集团技工学校承诺免去学生学费，石家庄四药股份有限公司也将招工学历条件降到初中毕业。在乡政府支持下，分行与乡内其他驻村工作组联合行动，在全乡范围内招生、招工，所招学生全部到石家庄华药技校学习，学习期间免学费，学生毕业后分配至华药集团、石药集团、石家庄四药等企业工作。华夏银行乌鲁木齐分行捐赠资金260万元援建了和田市一所“爱心幼儿园”，和田市政府赠予“捐资助学，大爱无疆”牌匾；为阿热勒小学募集捐款9000元改善校园环境；协调解决了220余名学生上下学乘车难的问题；组织党员捐款9万余元，向考入各类大中专院校的12名学生实施奖励。同时，多家分行均组织为贫困地区中小学生进行爱心捐赠，以及为农民工等群体开展金融知识普及教育等公益活动。

脱贫攻坚、精准扶贫事关第一个百年奋斗目标、全面建成小康社会的实现，事关国家长治久安，事关人民福祉。下一步，华夏银行将坚定不移地贯彻落实北京市扶贫攻坚战略部署，切实履行社会责任，坚定国企担当，发挥自身网点覆盖优势，创新综合化金融产品与服务，用坚定的信心、必胜的决心、坚实的步伐，持续奋斗在精准扶贫路上！

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(责编：仝宗莉、杨曦)