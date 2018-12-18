2018年，中国经济有了新目标：从高速度增长转向高质量发展。发展绿色经济无疑成为经济高质量增长的题中之意，在蓝天白云、碧水青山之下，生活、生态、经济高质量和谐共进，才是可持续发展的最佳闭环。

经济动力的全面转换要求金融配套服务的升级换代。在此方面，华夏银行基于十多年国际合作优势，找准绿色金融切入点，提升战略高度，产品服务全面绿色化，形成了特色化、差异化绿色金融体系。

“我们专门成立了绿色金融中心，未来，努力将绿色金融打造为华夏银行的一张名片、一个标识、一种价值理念，助力打好污染防治攻坚战。”华夏银行副行长王一平近日在接受本刊记者采访时这样表示。

王一平

先发优势足：深耕绿色金融，开展国际合作

华夏银行的绿色金融之路要追溯到2002年。那一年，华夏银行与世界银行在能效领域开展合作交流，开启绿色金融业务探索之旅。2008年，华夏银行先后承接了法国开发署能效与可再生能源绿色中间信贷I期项目和世界银行中国节能转贷项目CHEEF I期-在绿色金融路上取得了实质性突破，取得了先于同业的先发优势。

开启绿色金融第一步后，华夏银行持续发力。2010年，该行又承接了法国开发署能效与可再生能源绿色中间信贷II期项目。在此基础上，华夏银行不断提升服务国内绿色产业的能力，并在2012年开始建立起自己的绿色金融业务管理体系。

多年的累积，加上国际合作的经验铺垫，2016年，华夏银行再次脱颖而出，独家承接了世界银行“京津冀大气污染防治融资创新项目”。王一平介绍说，华夏银行创新采用了结果导向型融资模式，该模式将资金支付与项目实施结果直接关联，实现了经济效益与社会效益的共赢。

“与世界银行的合作，对华夏银行而言意义深远，不仅积累了国际合作经验，而且找到了我行绿色金融的切入点。”王一平告诉记者，“京津冀大气污染防治融资创新项目”成本低、执行程序简单、资金使用效率高，是全球能源领域第一笔结果导向型项目，也是世行在中国单笔融资最大的项目。数据显示，截至2017年末，华夏银行累计为66个子项目提供了转贷款服务，转贷资金投放合人民币约27亿元，配套人民币资金投放超过45亿元。这些子项目预计每年可节约标煤近300万吨，减少二氧化碳排放619万吨，相当于让北京市7万辆出租车停驶51个月。同时，企业实实在在享受到了国际资金带来的“低成本、长期限”的好处。据悉，这些项目的平均融资成本比市场平均约低10%，期限最长可达近20年。

亮眼的数据，让华夏银行向世界展示了中国绿色金融风采。王一平告诉记者，近两年，华夏银行参加了巴黎气候大会并在中国角做主题发言，签署了G20能效工作组发起的《金融机构能源效率申明》，与欧洲复兴信贷银行就能效融资2.0方案进行合作，并受邀到非洲、欧洲、亚洲等多个国家分享结果导向型融资理念及华夏银行绿色金融实践经验，赢得了国际社会的高度认可与一致好评。

“华夏银行的绿色金融之路，始于国际合作，更持续深耕于国际合作。在合作中，华夏银行不仅学习先进经验，更在积累过程中适度创新，找准切口，深耕长板，走出了一条特色化绿色金融路。”王一平说。

打造全链条：一揽子绿色金融产品落地

“项目推进，金融产品、服务也要跟上。”王一平告诉记者，近年来，华夏银行不断加大专项产品研发，开发了合同能源管理融资、排污权抵押贷款融资、特许经营权质押融资、光伏贷等一系列专属产品。同时积极整合金融同业的资源，利用资产证券化、绿色债券、绿色租赁等多种手段，为企业的绿色融资提供一揽子金融服务。

“无论是国际合作，还是之后的深化推进，华夏银行在绿色金融路上，始终致力于能效融资服务的差异化与综合化。”王一平举例说，华夏银行围绕北方地区余热暖民工程，为多个项目开展了融资服务，将工业余热、废热用于集中供暖，既帮助企业提高能源使用效率，获得新的收入来源，也实现了居民的清洁供暖。

王一平表示，为支持京津冀及周边地区（晋鲁蒙豫）环境治理，促进协调发展，华夏银行设立了初始规模为100亿元的京津冀碧水蓝天产业投资基金；为充分发挥绿色金融助推长三角地区经济转型升级和生态文明建设的作用，华夏银行在湖州设立了100亿元的绿水青山基金；为支持珠三角地区新能源产业发展，华夏银行参与设立了规模约20亿元的新能源产业基金；为推动国务院新批准绿色金融改革创新试验区绿色产业发展，华夏银行与贵州省政府签署了600亿元战略合作协议……重视产融结合，支持实体经济，如今华夏银行已形成立足北京、服务全国的绿色金融辐射网络。

不仅如此，伴随国家近年来对绿色发展、环保发展的重视，华夏银行成为助力打好污染防治攻坚战的排头兵。该行积极探索为政府和重点用能单位提供从能源诊断、能源规划到能源改造与管理，再到绿色金融的综合化服务模式。目前，华夏银行已用这种服务模式为北京延庆冬奥酒店节能改造、内蒙古自治区公共建筑节能改造提供了相应的支持。

值得关注的是，在绿色金融发展过程中，华夏银行不断深化“中小企业金融服务商”这一特点。王一平解释说，能效领域项目往往涉及新技术、新工艺的应用，特别是在推行合同能源管理模式的业务中，客户多是财务实力较弱的中小技术型公司。华夏银行向中小企业提供绿色金融服务，有效解决了企业融资难、融资贵问题。

谈到绿色信贷的质量，授信客户的环境与社会风险备受关注。记者了解到，在此方面，华夏银行建立了较为完善的制度流程，即贷前调查，全面深入了解客户环境和社会风险状况，不合格客户采取“一票否决”；贷后管理，针对“产能过剩”、“高污染”等重点行业开展专项管理，建立重点监控客户名单，逐户制定管理措施。华夏银行强调信贷运行全过程中的环境和社会风险管理，从严制定环保、安全等授信准入标准，及时梳理退出存在环保、安全等隐患的客户及项目。

战略再升级：提升“三个专业化”

华夏银行在探索绿色金融的过程中硕果累累，除了脚踏实地推进，更重要的是顶层设计的精心布局。

“我们将绿色金融发展理念贯穿于全行战略发展规划之中，在华夏银行2017-2020年的新规划中，我们坚定地把打造绿色金融特色业务作为重要抓手。”王一平表示，华夏银行将坚持打造绿色金融品牌，在规划期内稳步推进“绿色华夏”业务的特色经营，深化绿色金融创新驱动，深耕绿色金融市场，把握国家生态文明建设中的金融机遇，加强金融产品在绿色产业的运用。同时，还要深化与国际金融机构合作，建立绿色金融长效机制，全面提升全行业务的绿色含量，形成绿色金融品牌特色和差异化竞争优势。

王一平介绍，今后华夏银行将着重在“三个专业化”上发力，一是通过行业专业化，重点关注节能环保、生态治理、新能源、绿色交通、绿色消费等领域，提高风险识别和防范能力，减少因信息不对称带来的融资壁垒；二是通过产品专业化，完善绿色信贷、绿色基金、绿色债券、绿色租赁等产品体系，持续强化国际合作特色，提供更贴近绿色产业需求的金融服务，降低融资交易成本；三是通过人才专业化，培养引进一批既熟悉金融、又了解产业的复合型人才，不断加大培训力度。

“2017年以来，北京的蓝天更多了，雾霾少了，其中有我们‘京津冀大气污染防治融资创新项目’的一份绵薄之力。未来希望更多的金融机构和我们一起，投身到大气污染防治攻坚战中，使祖国的天更蓝、水更清。”王一平最后告诉记者，绿色发展、绿色经济、绿色产业，将是我国未来一段时间高质量增长的关键词，华夏银行将最大力度地为绿色金融发展“添砖加瓦”，贡献力量。

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(责编：杨曦、仝宗莉)