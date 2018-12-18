华夏银行行长张健华：要将如何真正服务民营企业落到实处

华夏银行行长张健华

2018年11 月 20 日上午，华夏银行在京举办助力民企发展座谈会暨战略合作协议签约仪式。华夏银行行长张健华指出，开座谈会不仅是响应监管号召，而是将如何真正服务民营企业落到实处，开启真正的合作。

据悉，当天有 12 家在京民营企业参与座谈会。张健华表示，要让当天来座谈会现场的民企有所收获，已经有的合作继续保持，没有的合作要积极开拓。

张健华认为，近年来确实出现了一些民营企业不良率上升的问题，但这并不代表民营企业就出现了问题，而是银行自身风控和客户的选择没有做好。" 民营企业家实际上更具有活力，只有民营企业做好了银行才能做好，但是也要注意防止民营企业过度扩张带来的问题，防风险永远都是银行关注的重点，华夏银行目前也在调整信贷政策、内部风控水平、资源配置等措施来解决。" 张健华说道。

记者注意到，会上有多家民企纷纷表示，今年遭到了抽贷、项目融资难，发债难等难题，呼吁银行保持信贷政策稳定性，创新金融产品。

针对民营企业在融资过程中普遍存在的融资门槛高、贷款规模小、审批效率低及抽贷、压贷容易造成资金缺口和资金链断裂风险等问题，张健华强调，下一步，华夏银行将切实提高政治展位，强化责任担当，坚决落实 " 两个毫不动摇 "，全力支持民营企业发展。全面启动 " 五项工程 "，一是 " 精准服务工程 "，对民营企业实行分层、分级服务；二是 " 国家战略拓展工程 "，围绕中关村一区十六园的科技型企业加大信贷支持力度，落实三年以后新增贷款中民营企业占比不低于 50% 的工作要求；三是 " 特色产品服务工程 "，对绿色环保型企业降低贷款利率，对高新技术企业利用 " 高新易贷 " 和 " 创业易贷 " 特色产品加强服务力度，对自有知识产权的民营企业，与知识产权中心合作为企业提供产品质押贷款；四是重点民营企业 " 绿色通道工程 "，优先考虑民营企业信贷需求，优先审议，优先安排信贷资源；五是 " 让利降费工程 "，通过下调转贷利率、减免服务收费等，缩短民营企业融资链条，降低民营小微企业融资成本。

在座谈会上，华夏银行与汉能移动能源控股集团有限公司、东旭集团有限公司、北京捷成世纪科技股份有限公司、东方网力科技股份有限公司、博天环境集团股份有限公司、北京昆仑万维科技股份有限公司、北京碧水源科技股份有限公司及北京合纵科技股份有限公司等八家企业代表分别签署了战略合作协议。签约企业涵盖了新能源、绿色环保及科技创新等多个行业。

据了解，自 2015 年至今，华夏银行在北京地区小微企业贷款余额连续 3 年保持 30% 以上的高速增长，2018 年前 10 个月在贷款余额大幅增长的情况下，达到了 50% 的超高增速，近 3 年来，华夏银行在北京地区累计为 3600 家小微及民营企业提供信贷支持，贷款投放金额累计达到 1878 亿元，其中民营企业占比 88.87%。

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(责编：杨曦、仝宗莉)