从专注到深化，华夏银行升级战略打造绿色金融新名片

2018年3月1日，第155场银行业例行新闻发布会在京召开，华夏银行总行副行长王一平以“深耕绿色金融能效市场，助力打好大气污染防治攻坚战”为主题，介绍了该行顺应国家经济转型与产业结构调整方向，推进绿色金融特色业务发展，并以“能效融资”为重点突破口，开展创新性实践，形成一定品牌特色与差异化优势等情况，一同参与本次发布的还有华夏银行总行授信运行部总经理闫炯智、华夏银行总行公司业务部副总经理兼绿色金融中心主任张勇淼。

先发优势足：华夏银行深耕绿色金融近15年，国际合作成特色

华夏银行的绿色金融路，要追溯到2002年，那一年，华夏银行与世界银行在能效领域合作交流，开启绿色金融业务探索之路。2008年，华夏银行取得了实质性突破，先后承接了法国开发署能效与可再生能源绿色中间信贷I期项目和世界银行中国节能转贷项目CHEEF I期。在绿色金融路上，华夏银行有着先于同业的先发优势。

开启绿色金融第一步后，华夏银行持续发力，2010年，华夏银行承接了法国开发署能效与可再生能源绿色中间信贷II期项目。合作经验之上，如何提升华夏银行服务国内绿色产业能力，华夏银行不断思考，并在2012年开始建立自己的绿色金融业务管理体系。2016年，华夏银行承接了世界银行“京津冀大气污染防治融资创新项目”。据悉，华夏银行创新采用了结果导向型融资模式，该模式将资金支付与项目实施结果直接关联，实现了经济效益与社会效益的共赢。

与世界银行的此次合作，对华夏银行而言意义深远，积累的不仅是国际合作经验，更是坚定地找到了绿色金融的切入口。据了解，“京津冀大气污染防治融资创新项目”成本低、执行程序简单、资金使用效率高，在本轮银监会新闻发布会上，华夏银行披露数据，截止2017年末，京津冀大气污染防治融资创新项目已累计投放子项目12个，投放资金约18亿元人民币，其中含世行转贷资金7902.98万欧元。这些子项目每年可实现节省标煤51万吨，减排二氧化碳125万吨。

数字显示，截止2017年末，华夏银行累计为66个子项目提供了转贷款服务，转贷资金投放（合人民币）约27亿元，配套人民币资金投放超过45亿元。这些子项目预计每年可节约标煤近300万吨，减少二氧化碳排放619万吨，相当于让北京市7万辆出租车停驶51个月。同时，企业实实在在享受到了国际资金带来的低成本、长期限，这些项目的平均融资成本比市场平均约低10%，期限最长可达近20年。

据介绍，近两年，华夏银行参加了巴黎气候大会并在中国角做主题发言，签署了G20能效工作组发起的《金融机构能源效率申明》，与欧洲复兴信贷银行就能效融资2.0方案进行合作，并受邀到非洲、欧洲、亚洲等多个国家分享结果导向型融资理念及华夏银行绿色金融实践经验，赢得了国际社会的高度认可与一致好评。

华夏银行的绿色金融之路，始于国际合作，更持续深耕于国际合作。在合作中，华夏银行不仅学习先进经验，更在积累过程中适度创新，找准切口、深耕长板，华夏银行走了一条特色化绿色金融路。

打造全链条：华夏银行一揽子绿色金融产品和服务不断丰富，扎实落地

项目推进，金融产品、服务要跟上。据介绍，近年来，华夏银行不断加大专项产品研发，开发了合同能源管理融资、排污权抵押贷款融资、特许经营权质押融资、光伏贷等一系列专属产品。同时积极整合金融同业的资源，利用资产证券化、绿色债券、绿色租赁等多种手段，为企业的绿色融资提供一揽子金融服务。

无论是国际合作，还是之后的深化推进，华夏银行在绿色金融路上，始终致力于能效融资服务的差异化与综合化。例如，华夏银行围绕北方地区余热暖民工程，为多个项目开展了融资服务，将工业余热、废热用于集中供暖，既帮助了企业提高能源使用效率，获得新的收入来源，也实现了居民的清洁供暖。

重视产融结合，支持实体经济，华夏银行已形成立足北京、服务全国的绿色金融辐射网络。为支持京津冀及周边地区（晋鲁蒙豫）环境治理，促进京津冀及周边地区协调发展，华夏银行设立初始规模100亿元的京津冀碧水蓝天产业投资基金。为充分发挥绿色金融助推长三角地区经济转型升级和生态文明建设的作用，华夏银行在“两山”思想发源地湖州设立了100亿元的绿水青山基金。为支持珠三角地区新能源产业发展，华夏银行参与设立了规模约20亿元的新能源产业基金。为推动国务院新批准绿色金融改革创新试验区绿色产业发展，华夏银行与相关省及试验区政府建立战略合作关系，并与贵州省政府签署了600亿元战略合作协议。

近年来，伴随国家对绿色发展、环保发展的重视，华夏银行更是成为助力“污染防治攻坚战”的排头兵。华夏银行探索为政府和重点用能单位提供从能源诊断、能源规划、能源改造与管理、再到绿色金融的综合化服务模式。目前，华夏银行已用这样的方式为北京延庆冬奥酒店节能改造、内蒙古自治区公共建筑节能改造提供了相应的支持。

值得关注的是，近年来持续做好“中小企业金融服务商”特色业务的华夏银行，在绿色金融发展过程中，不断深化这一特点。据悉，能效领域项目往往涉及新技术、新工艺的应用，特别是在推行合同能源管理模式的业务中，客户多是财务实力较弱的中小技术型公司。向中小企业提供绿色金融服务，华夏银行有效地解决了企业融资难、融资贵问题。

当然，谈到绿色信贷的质量，授信客户的环境与社会风险则备受关注。在此方面，华夏银行建立了较为完善的制度流程，贷前调查，全面深入了解客户环境和社会风险状况；不合格客户采取“一票否决”；贷后管理，针对“产能过剩”、“高污染”等重点行业开展专项管理，建立重点监控客户名单，逐户制定管理措施。华夏银行强调信贷运行全过程中的环境和社会风险管理，从严制定环保、安全等授信准入标准，及时梳理退出存在环保、安全等隐患的客户及项目。

战略再升级：华夏银行提升“三个专业化”，将绿色金融打造成一张新名片

“创新、协调、绿色、开放、共享”，理念是行动的先导。华夏银行对顶层设计高度重视。据了解，华夏银行将绿色金融发展理念，贯彻于全行战略发展规划之中，在华夏银行2017-2020年的新规划中，华夏银行坚定地把打造绿色金融特色业务作为战略重点之一。华夏银行表示，将坚持绿色发展，打造绿色金融品牌，规划期内稳步推进 “绿色华夏”业务的特色经营，深化绿色金融创新驱动，深耕绿色金融市场，积极践行绿色发展理念，把握国家生态文明建设中的金融机遇，加强金融产品在绿色产业的运用，深化与国际金融机构合作，建立绿色金融长效机制，全面提升全行业务的绿色含量，形成绿色金融品牌特色和差异化竞争优势。

据了解，未来，华夏银行将着重在“三个专业化”上发力，一是通过行业专业化，重点关注节能环保、生态治理、新能源、绿色交通、绿色消费等领域，提高风险识别和防范能力，减少因信息不对称带来的融资壁垒；二是通过产品专业化，完善绿色信贷、绿色基金、绿色债券、绿色租赁等产品体系，持续强化国际合作特色，提供更贴近绿色产业需求的金融服务，降低融资交易成本；三是通过人才专业化，培养引进一批既熟悉金融、又了解产业的复合型人才，不断加大培训力度。

正如华夏银行在本轮银监会发布会上所表示，“未来，努力将绿色金融打造为华夏银行的一张名片、一个标识、一种价值理念，助力打好污染防治攻坚战”。毫无疑问，绿色发展、绿色经济、绿色产业，将是我国未来一段时间高质量增长的关键词，在这其中，银行作为绿色金融发展的“主力军”，也将最大力度“添砖加瓦”，贡献一份强劲而有效的力量。

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(责编：杨曦、仝宗莉)