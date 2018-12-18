华夏银行张健华行长：实现普惠金融是助力实体经济发展的初心

2017年10月28日，华夏银行张健华行长应邀出席由中国互联网金融协会主办的“2017中国互联网金融论坛”并发表主旨演讲，介绍了华夏银行践行普惠金融使命担当，积极拥抱金融科技，持续开展产品和服务创新所取得的成果，展望了华夏银行下一步以金融科技为驱动力，加快数字化银行转型、强化零售业务服务能力、深化“中小企业金融服务商”特色品牌，不断提升普惠金融服务能力的战略思考和工作安排。

以下是张健华行长的讲话实录：

尊敬的李东荣会长，各位来宾、各位朋友：

大家上午好！借由中国互联网金融协会搭建的交流平台，我很荣幸能与各位相聚北京，共同探讨数字普惠金融话题，一起推动普惠金融美好愿景的实现。

下面我想结合华夏银行的实践谈那么几点。

肩负着这份使命感，华夏银行长期以来一直自觉践行普惠金融的服务理念，“眼睛向下看，服务更温暖”，不仅坚持打造“中小企业金融服务商”这个特色品牌，还积极拥抱金融科技，持续开展产品和服务创新，面向小微企业、长尾客群，推出大众理财、网络信贷等新产品，并面向特殊客群提升服务质量，在近年的实践中取得了较好的成果。

在服务小微企业方面，我行积极落实国家“发展普惠金融，服务实体经济”的战略，基于大数据技术推出了电商贷产品，面向入驻各大电商平台的个人经营者、小微企业提供按日计息、在线发放、随借随还的专项融资服务。该产品通过综合运用客户基本信息、店铺基本信息、店铺动态信息、产品销售信息、贷后预警信息等6大类上百个数据指标，实现了对电商客群的全量搜索、差异化对比和智能化筛选，能够标准、快速地完成客户准入、风险控制、授信审批等操作，解决了小微企业“融资难、融资贵”的问题。截至2017年6月末，全行已有杭州、北京、广州等16家分行开展电商贷业务。

在服务长尾客群方面，我行利用金融科技的最新成果，积极运用大数据、云计算、生物识别、人工智能等新技术，提升移动银行、个人网银、直销银行等电子渠道的智能化服务能力，满足年轻客户对金融服务碎片化、便捷化的使用需求，还持续开展线下服务网点的智能化转型，打造线上线下一体化的服务体验，让不经常上网的客群也能享受互联网带来的便利；另外我行还根据长尾客群的需求特点，量身定做客户够得到，市场欢迎度高的普惠型产品，让普通客户通过华夏银行的产品，感受到有温度的服务，例如我行打造的电子银行夜市理财产品，充分考虑客户日间工作繁忙，不方便购买理财产品的痛点，通过错峰销售和精心的设计，方便了客户，受到市场追捧，销售量节节攀升，更创下一夜销售50多亿的佳绩。

在服务特殊客群方面，我行始终致力于运用科技手段减轻客户操作负担，不断优化线上、线下服务渠道，使老年、残障等客群能够更便利地享受到金融服务。比如：我行运用大数据分析技术和语音识别技术，在移动银行、直销银行、网上银行等多渠道提供智能搜索、智能导航、智能推荐等协同化服务；在自助设备提供全程语音提示功能，在大堂配置可提供自助区、休息区引导智能机器人等服务；在业内率先推出了支持页面、文字自动放大，具有图文辅助线定位和拼音报读等功能的 “老年版”和“无障碍版”网站等服务。

在实践普惠金融的道路上，华夏银行始终坚持按照《推进普惠金融发展规划（2016年—2020年）》的指导精神，不断求索，持续前行。今年是华夏银行建行25周年，也是华夏银行启动新规划，推进数字化转型的布局之年，我行将按照“始于战略、植于实践、成于管理、恒于初心”的原则，以金融科技为驱动力，不断提升普惠金融的服务能力。未来我行将从以下三个方面深入推进普惠金融工作。

一是加快数字化银行转型步伐，增强普惠金融服务内功。华夏银行将顺应外部市场变化趋势，在全行推行“数字化银行转型”战略，实现金融科技兴行，为普惠金融发展提供有力支撑。未来华夏银行将以大数据应用平台、高可用多活的华夏云计算中心、人工智能、区块链等新技术应用系统的建设与应用为牵引，以线上移动化、线下智能化、业务无纸化、服务协同化为导向，通过增强自主开发能力、优化研发机制、实现流程再造，提高风控能力，加快线上线下服务融合与产品创新，持续推进数字技术驱动下的普惠金融发展。另外还将突出网络金融作为互联网银行转型试验田的主体地位，探索互联网化运行新模式，提升客户线上服务替代率，增强线上服务能力，驱动普惠金融向纵深发展。

二是强化零售业务服务能力，丰富普惠金融服务内容。华夏银行将着眼个人消费转型升级、资产保值升值需求增加等市场发展新趋势，全面推进零售金融业务经营转型。未来华夏银行将以客户服务为中心，客户分类分层为基础，做大客户群体为目标，做强财富管理、消费信贷、便捷支付为重点，通过零售产品线上化、基础产品标准化、特色产品个性化，渠道服务协同化，建立新型零售银行业务服务体系，让各阶层和群体的客户在华夏银行提供的零售服务中充满切实的获得感和满足感，真正分享金融发展的成果。

三是深化“中小企业金融服务商”品牌内涵，实现普惠金融“助力实体经济发展”的初心。华夏银行将认真贯彻落实国家、监管部门关于普惠金融的各项政策部署，积极履行社会责任，结合自身情况和优势，深化“中小企业金融服务商”品牌建设，完善“标准化审批、差异化授权、多维度管理”的小微企业业务体系，并将按照“依托平台、集群授信、批量开发”的业务模式，打造面向客户的一站式服务平台，推出线上化、专属化的小微企业特色产品，实现场景化、批量化的获客新模式，不断提升小微企业金融服务的覆盖率和满意度。

尊敬的各位领导、来宾，实践普惠金融不仅是华夏银行的光荣使命，也是每一个金融从业者应当承担的责任，让我们一起携手，在全面建成小康社会的关键时期，“撸起袖子，加油干”，共同为我们的中国梦努力。

最后，祝贺“2017年中国互联网金融论坛”圆满成功！祝大家身体健康，生活愉快，事业有成！、

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(责编：杨曦、仝宗莉)