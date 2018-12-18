线上线下双向联动 华夏银行让金融更“普惠”

金融本源在实体经济，而服务实体经济需要践行普惠价值。

面对利率市场化加速、金融脱媒、互联网金融竞争加剧、行业准入放开、监管力度加大等诸多挑战，华夏银行围绕服务实体经济这一本源，坚持差异化和特色化经营，通过发挥比较优势，逐步形成了“中小企业金融服务商”品牌特色，将普惠金融落实落细，“增强金融服务实体经济能力”。

通过线上线下双管齐下，华夏银行构建了线上产品与线下产品相结合适用于小微企业和个体工商户的O2O特色产品体系，获客能力、流程效率、风险控制等方面得到极大提升。

为深化普惠金融服务，华夏银行运用互联网信息技术和大数据分析技术，研发“电商贷”特色产品，服务互联网经济下的电商客户，致力于为广大电商客户提供专业、全面、高效的融资服务。“电商贷”以淘宝、天猫、速卖通、亚马逊、ebay等各类电商交易平台上的经营商户为授信对象，向符合条件的网络经营商户在线发放、可随借随还的流动资金信用贷款业务。“电商贷”精准获客、高效便捷，并采取互联网方式管理，突破传统银行授信的地域和时间限制，最小融资额度可低至1,000元，并且无需客户提供资产抵押，只要申请人在电商平台上有真实经营，就可以为其提供融资支持。

为满足链上不同类型企业融资需求，华夏银行实施“链式开发”，已形成“共赢链”品牌下涵盖应收、预付、存货三大类近20个系列产品，成为服务中小微客户、实践普惠金融的重要手段。不仅方便客户、专业高效，而且客户可根据自身需要，选择合适的、成本低的融资产品，并且满足一次授信，授信期内多次提款，每次借款还款均可通过线上完成，随借随还，手续简便，极大地提高了企业资金周转效率，降低企业融资成本。

线上的持续推进离不开线下的全面支持，华夏银行依托线下全面覆盖的分支网点，充分利用各支行的地缘优势，挖掘辖区内客户，主动走访宣传，获取有效客户名单，以点带面，深入挖掘，有效支撑线上开拓。

线上线下双向联动让华夏银行尝到了甜头。例如，杭州分行电商贷业务发展迅速，获客渠道的不断壮大，主要经验是坚持渠道为王的营销理念，线上线下渠道协同开发。截至2017年9月，华夏银行杭州分行共合作客户推荐渠道30多家。各支行首先依托自身地缘优势，优先挖掘辖区内电商园区及电商相关企业，然后再逐步开发线上合作渠道。分行则从政府、行业协会挖掘可合作渠道，以及争取政府支持。其中线上渠道有：中申云金融、元宝铺、云贷365、优啦金服、惠誉科技、华甫达、金诚金服、舞泡网络等；线下渠道有：百世物流、申通物流、杭州电商产业园、邮政速递物流、神州酷奇科技等。

用户体验是检验金融服务的最终标尺。广州的骆先生就对华夏银行线上线下双向联动的产品服务体系有着深刻体会。他2016年在获得华夏银行电商贷额度20万元，但是同时还有在其他银行的抵押贷款300万元即将到期，可是还了这个抵押贷款就没有钱发工资了。华夏银行广州分行的电商贷专营团队了解情况后，随即将他转至华夏银行为其办理抵押贷款，省去很多麻烦。

线上线下双向联动，也强化了风控的“安全阀”。如广州分行的电商贷业务探索了线下实地调查模式，其《电商贷尽职调查现场数据采集表》包括多重联系人模块、多维地址模块、企业员工管理模块、供应商管理模块、热销产品模块等，实现了标准化作业，立体多维的信息数据，使电商贷更为有的放矢、有“实”无 “忧”。

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(责编：杨曦、仝宗莉)