华夏银行打造“管家式”普惠金融服务

近年来，商业银行普遍从重视高速发展转向重视高质量发展。为进一步缓解金融服务供给不充分、结构不均衡的问题，部分商业银行以小微企业服务作为重要突破口，推进普惠金融。

从监管角度而言，银保监会重点针对小微企业贷款提出“两增两控”的监管新要求，突出了对小微企业贷款量质并重、可持续增长的监管导向。

在此背景下，华夏银行立足中型股份制银行发展实际，选择了与自身服务能力相适应的中小企业群体作为发展着力点，将自身的发展战略与小微企业的成长紧密融合，从小微企业的融资难题入手，切实了解小微企业对资金的期望与诉求，致力于为其提供实用性的金融产品和服务，形成企业与银行和谐发展的良性关系。

“华夏银行一直将服务中小微企业作为推行普惠金融的着力点，坚持创新发展、精细管理，创新发展方式。目前，华夏银行还尝试用科技金融手段触及到更多普惠金融客户，为他们提供更便捷、更高效、更优质的服务。”华夏银行普惠金融部总经理龙双对《金融时报》记者表示。

积极探索小微金融特色服务

近日，“第六届投融会暨2018中国普惠金融展览会”在京召开。本届投融会以“普惠金融”为主题，旨在打造资金供给方、资金需求方、资金中介方的交易与对接平台。华夏银行也受邀参加，并设立展台。

据介绍，华夏银行一贯秉承开放创新的服务理念，此次的展台设计，展现了从古代华夏文明的璀璨文化、货币运用，到如今货币金融的结合等各方面内容。在展区内，华夏银行特设文化柱，呈现着华夏银行用心服务客户的每一刻真情画面，充分体现与小微企业融为一体、风雨同行的理念。同时，展区侧面设有彩虹墙，彩虹墙创意源于华夏文明之初的女娲五色石补天救世的神话传说，寓意华夏银行愿携手小微企业渡过风雨、共同迎接彩虹般恢弘的事业。

为了更好地让小微企业了解华夏银行所提供的金融服务，华夏银行的整个展区全部为开放式，用户可以从任意角度进入展区浏览，可以浏览到华夏银行服务小微企业的系列产品，包括华夏银行房贷通、电商贷、循环贷、年审制以及小微金融APP等。

多年来，华夏银行一直将服务中小微企业作为推行普惠金融的着力点。数据显示，2010年至2014年，华夏银行连续5年完成原银监会下达的“两个不低于”监管指标，2015年至2017年，华夏银行连续3年完成原银监会调整后的“三个不低于”监管指标，2018年上半年全面圆满完成“两增”监管指标。

据龙双透露，在2017年至2020年新规划期中，华夏银行把小微企业业务放到更加突出的位置。“小微业务作为履行社会责任、发展普惠金融的主要载体，作为夯实客户基础、落实存款立行的重要手段，作为改革创新的试验田、支行转型升级的突破口，是华夏银行未来发展的重大战略之一。华夏银行将着力推动小微企业业务高质量发展，将该业务打造为华夏银行社会形象的领先品牌和特色名片。”他表示。

牢牢抓住金融科技新机遇

在龙双看来，中小企业融资难、融资贵问题是市场关心的焦点，究其本质，是信息不对称以及中小企业发展的不确定性造成商业银行对其未来预期存疑。

“在此背景下，华夏银行积极开展行动，通过主动调整客户结构，在经济转型、结构调整、产业升级过程中，寻找新的突破口，立足服务国家战略和新经济形态，在‘大众创业、万众创新’过程中寻找新的客户资源，探索科技金融等新服务方式，打造成为新的业务增长点。”他表示。

华夏银行如何利用小微业务作为突破口实现换道超车？“金融科技的发展是既定趋势。科技在很大程度上帮助金融扩大了服务半径。”龙双告诉《金融时报》记者。

据龙双介绍，近两年来，华夏银行加快金融科技在小微企业领域的布局，加大与拥有云计算、大数据、物联网、移动支付等新技术互联网企业的跨界融合，打造小微企业互联网综合服务平台，推动获客模式向批量化、生态化、场景化转变，实现小微企业业务新模式突破，为新时代下解决融资难、融资贵提出了专业解决方案。

值得一提的是，科技的运用还在一定程度上为传统金融业加固了“防火墙”。龙双表示，大数据、云计算等技术，有力加快了征信体系的建设和完善，有效提升了小微企业融资服务的风控水平，极大地降低了小微企业服务成本，为商业银行规模化服务小微企业提供了可能。

重点支持6类普惠金融客户群体

近两年来，华夏银行进行了大刀阔斧的改革，从战略确定到机构调整，再到产品、服务体系打造，不断将小微业务打造成为新的业务增长点。

龙双表示，华夏银行重点支持6类普惠金融客户群体。关键是以小微企业客户群为华夏银行普惠金融客户群主要载体，加强与互联网、大数据、人工智能等科技企业合作，拓展批量获客渠道，储备客户资源，提升小微企业金融服务便利度和满意度。

产品是金融服务落地的重要载体。“目前，华夏银行已构建起一套线上线下相结合的特色产品体系，研发出23项产品，包括13项线下产品和10项线上产品。”龙双介绍说，例如，在同业首家推出的年审制贷款、践行“互联网+”理念推出的电商贷产品、拓宽小微企业融资渠道而升级的房贷通等。

除了专门打造的特色融资产品体系外，华夏银行还为广大小微企业提供了“管家式”金融服务，加快了小微企业结算产品研发，逐步形成结算及现金管理、电子银行、融资、财富管理等一揽子小微企业金融服务体系，为小微企业提供了无微不至的全方位金融服务。

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(责编：杨曦、仝宗莉)