华夏银行助力民营企业发展 与8家在京企业签署战略合作协议

11月20日上午，华夏银行在京举办助力民企发展座谈会暨战略合作协议签约仪式，12家在京民营企业参与座谈，结合各自实际介绍企业运行状况及对外融资情况。并就当前民营企业面临的融资难、融资贵等问题，纷纷讲对策、出点子、提建议。

座谈会上，李河君、李兆廷、何巧女、文一波等12位民营企业家代表先后发言。企业家们对华夏银行多年来给予企业的大力支持表示由衷的感谢，对华夏银行在当前时期表现出的政治担当和主动作为表示充分的肯定和高度的赞扬，认为此举对于提振企业士气、增强市场信心起到积极的作用。同时，针对民营企业在融资过程中普遍存在的融资门槛高、贷款规模小、审批效率低及抽贷、压贷容易造成资金缺口和资金链断裂风险等问题，与会代表也提出了具体的意见和建议。现场气氛热烈。

华夏银行行长张健华从推进体制机制顶层设计改革、完善小微民营企业金融服务体系建设、优化信贷资源配置、制定减费让利措施、紧跟国家及北京市产业政策和转变金融服务模式等六个方面，对华夏银行支持小微及民营企业发展的总体情况和具体举措进行了介绍。

张健华强调，下一步，华夏银行将以实际行动为民营企业办实事、解实难、求实效，全力支持民营企业发展。全面启动“五项工程”，一是“精准服务工程”，对民营企业实行分层、分级服务；二是“国家战略拓展工程”，围绕中关村一区十六园的科技型企业加大信贷支持力度，落实三年以后新增贷款中民营企业占比不低于50%的工作要求；三是“特色产品服务工程”，对绿色环保型企业降低贷款利率，对高新技术企业利用“高新易贷”和“创业易贷”特色产品加强服务力度，对自有知识产权的民营企业，与知识产权中心合作为企业提供产品质押贷款；四是重点民营企业“绿色通道工程”，优先考虑民营企业信贷需求，优先审议，优先安排信贷资源；五是“让利降费工程”，通过下调转贷利率、减免服务收费等，缩短民营企业融资链条，降低民营小微企业融资成本。

与会企业家们纷纷表示，近期社会各界对民营企业的关注为民营企业发展注入了极大的信心和力量。今日与华夏银行战略合作协议的签订是银企双方进入全面深入合作的良好开端，希望能在合作中实现共赢，以良好的业绩回报社会，为民营经济的发展贡献更大力量。

随后，华夏银行与汉能移动能源控股集团有限公司、东旭集团有限公司、北京捷成世纪科技股份有限公司等八家企业代表分别签署了战略合作协议。签约企业涵盖了新能源、绿色环保及科技创新等多个行业。

据介绍，2015年至今，华夏银行小微企业贷款余额连续3年保持30%以上的高速增长，2018年前10个月在贷款余额大幅增长的情况下，也达到了50%的超高增速，远高于同业平均水平。而不良率却逐年降低，目前仅为0.36%，远低于同业平均水平。近3年来，华夏银行在北京地区累计为3600家小微及民营企业提供信贷支持，贷款投放金额累计达到1878亿元，其中民营企业占比88.87%。

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(责编：杨曦、仝宗莉)