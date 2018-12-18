华夏银行新增400亿元信贷投放 全力支持民企发展

华夏银行助力民营企业发展座谈会11月28日在浙江温州举行。记者从座谈会上获悉，华夏银行今年有针对性地新增了近400亿元的信贷投放，全力支持民营企业发展。
据悉，此次座谈会旨在贯彻落实习近平总书记关于民营经济的重要讲话精神，推动党中央、国务院有关决策部署在华夏银行的具体实践、落到实处。
会议邀请了12家具有代表性的在浙民营企业参与座谈，与会民营企业代表充分肯定了华夏银行在支持民营企业发展方面所做出的努力，并结合自身发展需要就如何进一步深化银企间的合作提出了金融需求和相关建议。
森宇集团董事长俞巧仙表示，目前民营企业融资难、融资贵是一个社会性的难题。希望金融机构对优质的、信用良好的民营企业的扶持力度能够有所加大，对暂时遇到困难的，整体风险可控的企业予以一如既往的支持。
华夏银行党委书记、董事长李民吉在座谈会上表示，华夏银行一直以来高度重视支持和服务民营企业、小微企业发展。截至目前，华夏银行服务民营企业信贷余额近5700亿元，年初以来新增信贷投放近400亿元，其中与该行有业务关系的民营小微客户近50万户、累计发放贷款超过1万亿元。
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