华夏银行：坚持服务实体经济 深入推进转型发展

华夏银行公布2017年半年度报告。2017年上半年，面对金融监管严格、市场竞争加剧和金融去杠杆力度不断加大等挑战，华夏银行坚持稳中求进的工作总基调，扎实推进经营转型、金融服务、风险管控、改革创新四方面工作，着力提升服务实体经济质效，各项经营措施得到全面有效落实。报告期内，该行实现营业收入333.48亿元，同比增长6.87%；实现中间业务收入99.50亿元，同比增长33.31%，比收入增速快26.4个百分点。

业务结构持续优化 深入推进转型发展

2017年上半年，华夏银行进一步加大业务优化和转型力度。资产管理、银行卡、金融市场等业务保持良好发展，中间业务收入99.50亿元，同比增长33.31%；中间业务收入占比29.84%，同比提高5.92个百分点。成本结构方面，费用同比增速慢于收入增速，费用得到有效控制。顺利发行300亿元二级资本债券，发行票面利率在同业同类债券中处于较低水平。金融租赁公司业务稳健发展，启动申请设立消费金融公司工作；与多家保险、证券、信托、基金、支付机构、互联网金融公司开展战略合作，提供金融服务集成的广度得到有效提升。

积极融入地区经济发展主流 服务实体经济不断深化

华夏银行围绕服务京津冀协同发展、长江经济带、一带一路、雄安新区建设等国家发展战略，深入企业、深化合作，积极融入各地区经济发展主流。积极服务基础设施建设、民生工程、绿色环保等行业，支持国家政策倡导的战略性新兴产业、重点项目和重大工程等领域客户的融资需求，加大对首都经济建设的服务和支持力度，与16家北京地区重点企业签署战略合作协议；研究制定华夏银行服务京津冀协同发展整体规划，纳入战略部署，上半年“京津冀大气污染防治融资创新”项目共投放10个子项目；“碧水蓝天”产业基金实现投放28.5亿元；设立京津冀产业转移与承接基金，已投放18亿元。京津冀协同卡新增20.84万张，达到123.41万张；京津冀地区华夏ETC卡新增6.01万张，达到181.79万张。深化与天津滨海新区的合作，设立张家口分行加强冬奥建设的服务，在雄安新区设立支行已获批准。

稳步推进营销渠道建设 持续打造“华夏服务”品牌

华夏银行坚持以客户为中心，完善营销机制建设，持续打造“华夏服务”品牌。初步建立了“专业化经营、流程化管理、个性化考核、立体化营销”的金融服务体系。深化现金管理服务和融资客户提质增效，抓销售渠道建设，对公客户资金留存率、活期存款占比得到提升；ETC客户及社区支行客户金融资产余额均较年初增长20%以上；推广电商贷等重点产品，有效拉动业务增长，小微企业全面完成“三个不低于”监管要求；资产托管规模同比增长52.45%；信用卡上半年新增发卡264万张，利润同比增长60%。渠道建设方面，持续完善机构网点布局，扩大服务渠道，改进服务流程，注重客户体验。新增机构39家，网点总数达到925家，香港代表处申请升格分行、西宁和兰州分行筹建工作有序推进。成功对接银联业务平台，推出缴费通业务，持续优化移动银行、网上银行功能，推动直销银行建设，积极推进与腾讯公司的合作，双方将以创建联合实验室等方式，在大数据智能精准营销、人工智能云客服实验室等方面展开深入合作，通过资源共享，促进金融产品和服务创新。

持续加强全面风险管理 风险管控水平有效提升

2017年上半年，华夏银行坚定落实“把防范金融风险放在更加重要位置”的要求，强化风险统筹管理。积极引导信贷结构调整和优化，加强信用风险全流程管控，强化贷款风险的持续监测和预警管理；加大问题贷款的清收力度，切实控制资产质量下行风险。面对流动性趋紧的市场环境，进一步加强预期管理，保持资产负债结构基本稳定，流动性总体平稳。加强对市场突发事件、利率汇率等关键指标波动的监测和分析，持续完善压力测试方案，积极应对银行账户利率风险，提升市场风险管理水平。落实银监会要求，认真组织开展“三违反”、“三套利”、“四不当”及金融市场乱象整治等专项治理工作，从体制、机制、系统、流程、人员等方面自查自纠，全面完善制度管理体系，强化业务制度后评价考核机制，提升制度规范化管理水平。

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(责编：杨曦、仝宗莉)