华夏银行与航天信息达成战略合作 贷动实体经济发展

9月12日，华夏银行股份有限公司（以下简称华夏银行）与航天信息股份有限公司（以下简称航天信息）在杭州签署战略合作协议，并正式发布双方首个合作落地项目——“龙惠贷”产品。

双方宣布，未来还将在食药品溯源、物联网交通、供应链金融、企业生态互联等多个领域开展深度合作，为实体制造业及物联网企业提供智慧金融服务，共谋惠善民生，服务实体经济发展。华夏银行关文杰副行长与航天信息时旸董事长等双方领导出席签约仪式。

“高共识”促成国企龙头“并心同力”

华夏银行经过26年的发展，已具备广泛的客户基础、多元的业务结构、良好的企业品牌和较强的市场竞争力。近年来，华夏银行积极顺应传统金融转型趋势，秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，大力推行“金融科技兴行”和“中小企业金融服务商”战略，正向“大而强”、“稳而优”的现代金融集团迈进。

航天信息是由中国航天科工集团有限公司控股，以信息安全为核心技术的IT行业高新技术国有上市公司。公司重点聚焦IT民用领域，发展税务、政务、公安、交通、金融、广电、教育等行业的信息化市场，承担了“金税工程”、“金盾工程”、“金卡工程”等国家重点工程，是国家大型信息化工程和电子政务领域的主力军。公司近年加快金融科技及服务产业升级，依托数据、技术及网络优势服务小微企业，在公安、出入境、食药监、交通、电子政务等领域形成行业领先地位。

双方在“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”、“增强金融服务实体经济能力”方面的理念与实践不谋而合，为战略合作促成奠定了坚实、良好的基础。

大数据助力金融活水精准浇灌小微实体

在此次签约发布会上，双方携手发布了首个合作成果——“龙惠贷”产品。该产品是依托航天信息深厚的技术储备、业务资源、数据资源、渠道服务资源，由华夏银行自主建立风控模型的纯线上、纯信用的融资产品。可针对使用航天信息税控机开票的小微企业法定代表人提供最高50万元（含）的个人经营性信用贷款。

该产品一方面运用华夏直销银行客账体系，有效满足了小微企业主对融资便捷性和安全性的需求；一方面以航天信息大数据征信平台3800万家企业信息、近30亿条企业信用记录、1300万家直接服务的增值税纳税人服务为基础，通过“反欺诈排查”、“风控评估模型”等手段，加强高能耗、司法失信、违法经营等存在风险隐患的申请人过滤，实现对有真实业务往来、对融资有切实需求的小微企业的精准扶持。与此同时，根据小微企业的融资使用情况以及发票税控反馈的业务往来信息，华夏银行还将为客户适度调整授信额，这也进一步为构建社会诚信体系、净化企业生态做出了有益贡献。

来自南通新和成(15.84 -3.53%,诊股)劳护用品有限公司的负责人李先生成为该产品的首位“尝鲜者”。该客户在会议现场成功申请了“龙惠贷”，并获得47万元信用额度。全部操作过程用时不到3分钟，其便捷性也着实让客户本人及在场的其他小微企业主为之欣喜和赞叹。

据华夏银行与航天信息相关负责人介绍，目前双方已就食药品溯源、物联网交通、供应链金融、企业生态互联等多个领域成立了专项课题团队，以进一步强化金融科技手段服务实体经济的深度和广度，打造新的平台化金融服务模式，共同提升企业核心价值。

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(责编：杨曦、仝宗莉)