华夏银行：紧扣实体经济脉搏 共谱浙江发展新篇

“绿色发展”“科技创新”“民营经济”……浙江经济的发展从不缺少“金名片”，而在经济腾飞、企业闪耀的背后，定有金融的持续助力。

华夏银行杭州分行以服务实体经济为根本，以打造绿色经济为使命，以创新发展为引擎，在助力浙江经济高质量发展的同时，开启了自身转型升级的源动力。

注金融“活水” 灌溉绿色浙江

从高速度增长转向高质量发展，发展绿色经济无疑成为经济高质量增长的题中应有之意。

自去年浙江省被正式确立为中国绿色金融创新示范区以来，绿色金融产品规模获得快速增长，各种绿色金融产品、工具不断涌现，绿色金融已成为浙江经济的一道亮丽风景线。

华夏银行的绿色金融之路要追溯到2002年，华夏银行与世界银行在能效领域合作交流，开启了绿色金融业务探索之路。依托绿色金融先发优势，华夏银行杭州分行深耕在浙江这片绿色大地上，探索绿色金融的“浙江路径”，通过改革信贷管理制度、优化金融产品和服务等方式实现改革创新，实现了绿色金融的快速发展。

在“两山”理念发源地湖州，探索实践绿色金融改革创新的道路从未停止。为充分发挥绿色金融助推长三角地区经济转型升级和生态文明建设的作用，华夏银行设立了100亿元的绿水青山基金，截至2018年8月末，该基金重点项目已完成审批项目35个，审批净额65.9亿元，实现投放项目31个，已投放金额44.6亿元。

浙江旺能环保股份有限公司是一家技术资金密集型企业，项目研发、技术落地都离不开银行的信贷支持。

“比如我们一个项目周期为30年，前6年到7年属于企业封闭期，利润并不可观，这时就需要银行的帮助。”旺能环保相关负责人说道。旺能环保找到了华夏银行湖州分行，经过评估，华夏银行认定旺能环保符合绿色金融扶持对象要求，对其提供了1.2亿元的资金扶持。

为解决像旺能环保这样的企业在发展过程中遇到的问题，华夏银行杭州分行还在分行层面成立了由行长挂帅的绿色金融工作小组，协调全行绿色金融项目的营销、审批以及与总行的沟通工作。通过打通基层信贷员与分行审批层面之间的阻隔，涉及绿色金融的授信审批实行一站式服务，经营单位、分行公司业务部和授信审批部在授信调查、审批过程中全程参与，全力助力绿色经济发展。

聚金融之力 铸建科技高地

经济的发展需要创新科技的支持，而高端前沿的科技支持则需要更智慧的金融服务。2014年，嘉兴市正式被省政府批复同意创建省科技金融改革创新试验区。科技金融改革的目标之一，就是要打通科技创新与金融资本的对接渠道，实现科技领域技术与资本的“双轮驱动”。

华夏银行嘉兴分行作为华夏银行杭州分行在浙江地区的二级分行，充分利用嘉兴科技优势定位，以服务地方经济高质量发展为目标，积极支持市政府推进的G60科技走廊、沪嘉杭同城建设、小城镇建设、科技型企业创新等重点领域和重大项目，累计投放资金300亿元，助力打造长三角最优生态区建设，为30多家上市、拟上市及新三板企业提供融资、结算等服务，并在系统内首创“光伏贷”“创业贷”等小微企业金融产品，助力嘉兴科技企业发展壮大。

嘉兴河海中控信息科技有限公司是一家专业从事水文水资源信息技术服务的高新技术企业。和大多数科技型小微企业一样，资产少、无担保，不可避免地遇到了融资难的问题。

去年，嘉兴河海中控信息科技有限公司找到了华夏银行嘉兴分行，在认真评估嘉兴河海中控公司之后，根据“创意创新”小微企业科技金融服务方案，华夏银行为这家企业以信用担保方式发放了100万元贷款。正是这笔资金为企业拓宽了融资渠道，一方面解决了企业的燃眉之急；另一方面提升了其他银行对企业的关注度。

随后，华夏银行率先聚集科技金融专业力量，在华夏银行嘉兴分行基础上，设立华夏银行嘉兴科技支行，“专职”服务于实体企业、科技创新型企业。

据了解，作为系统内首个分支机构专营发展科技金融的“试验田”，筹建期间项目储备4亿元，已为近30家企业提供金融服务，其中半数以上为科技型企业。

通金融血脉 护航小微企业发展

传统产业果敢转型、低小散企业华丽变身。在经济活力不断高涨的浙江，有许多小微企业扎推成长，如何服务好这个“小金额、大群体”，需要金融机构的“因材施教”和“见招拆招”。

近年来，华夏银行杭州分行加快发展小微金融服务，这既是贯彻党中央、国务院决策部署及银保监会监管要求的重大任务，也是落实总行“中小企业金融服务商”战略、实现转型发展的内在要求。

事实上，坚持小微金融服务一直是华夏银行杭州分行坚守的初心和经营发展的重点。2012年6月以来，该行把发展小微金融作为战略重点来谋划和推进，在监管部门的指导下，落实“两跑三降”要求，不断完善体制机制、创新产品服务，思路逐渐清晰、动能更加强劲、质效明显提升。

通过伏下身、沉下心，不断创新中小企业金融服务，从最初建立小企业业务专业管理部门，到推进营销机制改革、完善组织架构、推出专属产品、健全考核机制、建立营销平台，初步形成小微金融服务体系，现如今，华夏银行杭州分行进入以“大群体、小金额”、全线上操作为主要特征的第三阶段，逐步形成了“中小企业金融服务商”的业务特色。

截至2018年6月末，华夏银行杭州分行小微企业贷款余额为323.12亿元，比2012年增长4.36倍；小微企业贷款客户数7284户，比2012年增长7.99倍；小微企业贷款占比40.53%，比2012年提升了27.86个百分比。

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(责编：杨曦、仝宗莉)