蜿蜒盘旋的山路、生意盎然的苗木，时值初冬，驱车于安徽省肥西县紫蓬镇罗坝村苗木种植基地，漫山的红枫、桂花和玉兰苗木让人心旷神怡。
大约20分钟车程，记者从紫蓬镇镇政府来到这片树林，恰好碰上罗坝村村委会主任余蔚霞正和爱人老周一起查看、商讨苗木生长情况。
老周名叫周先兵，是土生土长的罗坝村人。有着20年苗木种植经验的老周，从自家5亩责任田起家，如今已经是邻里皆知的苗木种植大户。自己不仅拥有一家农林科技公司，还是合肥市罗坝苗木花卉农民专业合作社的法人代表。
这些年，通过苗木种植，周先兵不光改变了自己的生活，也带动了全村苗木产业的红火。在他的示范带领下，周边村民纷纷斥资种树，投身到荒山种树的大潮中，全镇上万亩荒废的山丘地重新披上绿衣裳。
一株苗木，带富一方百姓
回忆起当年垦荒栽树的情景，老周至今记忆犹新，“天蒙蒙亮，扒拉完几口饭，把灌满茶水的老式水壶别在腰口，扛着工具就出门了。当年的荒山上连一条完整的进山路都没有，硬是用镰刀砍出来一条路。”
老周是村里最早种树的，也是目前村里种树最多的。他对自己种植苗木的初衷直言不讳：“当初是为了谋生养家，但种着种着，山绿了，环境好了，生态效益和社会效益接踵而至。”
老周的情况正是肥西县苗木种植业的一个缩影。
肥西县地处江淮分水岭地区，地貌以丘陵为主，传统作物的种植模式很难有起色，收成好的年景只能是解决温饱。所谓穷则思变，20世纪60年代，肥西县开始了规模绿化苗木种植，最早发源于县城上派镇松岗、阮岗、孔岗3个村，如今“三岗”牌苗木花卉已经成了安徽省著名商标。
起于苗木，兴于苗木。经过近年来的发展壮大，肥西县苗木产业规模已经达到了逾33万亩。名声在外的肥西苗木，当年究竟有多火？
老周告诉记者，从全国来看，肥西是数得上的老苗木产区，不仅品种多，而且规格全，有一整套从苗木培育、种植，到苗木销售的队伍。其中，仅他所在的罗坝村，苗木产业最兴盛的那些年，苗木经纪人就多达200号，大家伙忙起来的时候，既搞生产，又做销售。
老周回顾说，当时的客户群不仅覆盖全国各地，有的苗木还走出国门，卖到了意大利和韩国。在这之前，老周怎么也想不到，看上去并不起眼的苗木，市场竟有这么好。“一到苗木交易旺季，就是县里头苗木经纪人最忙碌的时候，天天都有装满一摞摞苗木的外地牌照大卡车来来去去。”
“那会儿家家种、家家火，口袋真是看着一天天鼓起来。”老周回忆称，苗农都在田间山头和人谈生意，大伙儿从地里拔出脚，站在山包边就把买卖给做了。
市场饱和，亟待转型破局
到了2013年，全国各地苗木种植纷纷兴起，市场供大于求的情况逐渐凸显。此外，随着城市化建设要求越来越高，市场需求已经不再是过去简单的绿化和美化，彩化和艺化苗木正成为主流。
伴随而来的则是苗木行情整体下滑，价格下跌导致苗农收入也跟着大幅度减少。“再像从前那样的传统方式，很难再有市场。”老周告诉记者。
在肥西县苗木种植的几十年发展道路中，不少苗农走过弯路、吃过亏，其中最具代表性的难题就是，市场需要什么？苗农一窝蜂种植同一个品种，最后导致产品过剩。苗子卖不出去不说，大量田地还被占用，最终只能忍痛当柴砍掉。
肥西县苗木产业的转型升级迫在眉睫。“相比较过去小而全、品种多的状况，苗木种植的专业化、标准化和品牌化才是当下的发展方向。”肥西县林业和园林局副局长李书荣说。
“没有市场卖不出去的苗子，只有不符合市场需求的苗子。”李书荣的话一针见血。在她看来，市场的下滑换个思维理解，就是苗木产业结构的一个调整期，也是提升标准的过渡期。
事实证明，近3年，虽然行情不比从前，但大规格标准化种植的苗木市场仍旧走俏，树干、分枝点、树冠统一的苗木还是供不应求。“要跟市场接上轨，不仅品种要好，树形要好，档次也要提高，只有符合市场需求的苗木才有出路。”李书荣说。
调好结构，质量走高效益优
要转型，怎么转？难题摆在了作为传统苗木大县的肥西县面前。
“用过去的生态成果来发展旅游产业，形成‘绿色银行’，进一步增加苗木附加值。”在肥西县委书记金成俊看来，这不失为一条打破僵局的路子。2015年，肥西县以规划引领乡村振兴，突出产业支撑，走出了一条一产、三产融合的发展路径。
产业兴才能乡村兴，经济强才能人气旺。“产业兴旺是农业农村发展的物质基础，是促进农民脱贫增收、生活富裕的保障，也是汇聚人财物力支撑乡村振兴的原动力。”金成俊的一席话，道出了苗木产业转型的必要性。
登上位于肥西县官亭林海的观景台，放眼望去，五彩斑斓的苗木尽收眼底，这里是国家生态公园，也是国家4A级旅游景区。6万多亩的苗木基地辐射周边5个村，目前拥有各类精品苗木100余种。肥西县7个乡镇，通过这几年发展林苗两用林，不仅营造了良好的生态环境，同时也提高了土地资源利用率和产出率。
“环境美了，生态好了，游客来了，人气是越来越旺。”看到官亭林海的变化，官亭镇外宣办主任周先海感慨道，这两年，举办的观花节、采摘节、旅游节，一天就来好几千人，通过一产带动搞活三产，让当地百姓实实在在受惠。
从民间自发种植到引进企业入驻运营，如今的肥西，通过加大林业招商力度，引进了滕头园林、艺林公司、三江集团、岭南园林和裕丰园林等省内外30多家林业产业化龙头企业。
先进的生产技术和市场为导向的发展理念，潜移默化地影响并改进了肥西县原有的苗木生产结构，标准生产、规模布局的工厂化育苗新模式正在逐渐形成，产品涵盖观赏绿化苗、经果林苗、用材苗、花卉、盆景和草坪地被等六大类400多个品种，年销售7亿多株，交易额40多亿元。
如今，苗农们尝到了转型发展的甜头。市场份额没少，赚到的钱更多。最为关键的是，通过产业结构及时调整，激发了苗农的种植热情，促进了苗木产业的发展。去年，老周所在的罗坝村人均收入高达26400元。
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