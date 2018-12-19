活力源于有效的市场与有为的政府，这离不开深化市场化改革、扩大高水平开放。着眼未来，中国经济要实现高质量发展，依然需要沿着这一历史前进的逻辑不断向前迈进

2019年，中国经济的航船将驶向何方？面对外部环境的变化，以及国内发展不平衡不充分问题，我们将何以应对？明年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，这些问题格外引人关注。

不久前召开的中央政治局会议，已经传递出2019年经济工作的信号：“五个坚持”“六个稳”勾勒2019年经济工作方向，辩证看待国际环境和国内条件的变化，推动制造业高质量发展，促进形成强大国内市场，着力解决好人民群众反映强烈的突出问题……会议传递出的这些信息，勾勒出明年我国经济工作的主要方向，也彰显了中央坚定不移深化改革、扩大开放，着力完善有利于推动高质量发展的体制和政策环境的决心。

改革开放40年来的历程告诉我们，经济发展是信心的重要来源。如果说过去我们的信心来自于不断“赶超”，今天“稳健”的意义在凸显。“三期叠加”阶段并未度过，三大攻坚战是眼下的重头戏，处理好稳增长、调结构、防风险的关系，尤需改革的艺术。也正因此，从年中党外人士座谈会到最近的中央政治局会议，稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期被一再强调。从具体举措看，无论是去年末成立国务院金融稳定发展委员会防控金融风险，还是最近出台规定返还失业保险费来稳就业，制度设计与政策推进稳字当头，确保经济社会发展各项指标的稳健，也稳住了人心。

面对新问题新挑战和外部环境的变化，中国经济的成色是好的、底气是足的，其中一个重要原因就在于我们拥有一个潜力依然巨大的国内市场。今年“双11”，18.82亿件快递让人再次看到新经济的实力，一些有助于强后劲的基建投资也将成为稳增长的抓手，乡村振兴战略的推进为农村基础设施补短板迎来历史性契机，以供给侧结构性改革对接人民对美好生活的向往，消费升级更将带来经济新的增长点。某种意义上，将不平衡不充分的发展引向充分与平衡轨道的过程，也是促进形成强大国内市场、提升国民经济整体性水平的过程。展望未来，中国仍大有可为。

不久前的中央政治局会议还专门指出，着力激发微观主体活力。有经济学家用“水大鱼大”一词形容过去10年中国经济发展。确实，经济发展得好不好，既要从宏观处看“水”，更要在微观处看“鱼”。到2018年3月，中国各类市场主体数已突破1亿户。它们是改革开放40年的硕果，也是经济进一步发展的动力源，更是预示经济健康状况的晴雨表。今年，习近平总书记亲自主持召开民营企业家座谈会，各级政府合力驰援，一系列扎实举措紧锣密鼓推开。活力一释放，创新动力就能泉涌，发展的动能自然加速，干事创业的负担小了、收益大了，人民群众获得感、幸福感、安全感自然能得到提升。

进一步说，活力源于有效的市场与有为的政府，这离不开深化市场化改革、扩大高水平开放。40年来，改革之手删繁就简，极大降低了制度成本；开放之手送往迎来，极大增加了中国资源要素的全球化收益。着眼未来，中国经济要实现高质量发展，依然需要沿着这一历史前进的逻辑不断向前迈进。新的一年，深化“放管服”改革进一步降低市场准入门槛，推动各类市场主体公平竞争，解决民营企业融资难融资贵问题等，依然是市场关注的焦点议题。与此同时，进一步精简外商投资准入负面清单，进一步降低关税，营造国际一流营商环境等，则构成了推动新一轮高水平对外开放的重头戏。改革之手与开放之手形成强大合力，我国经济发展定能创造更多奇迹。

信心来自实绩，实干增进信心。全面建成小康社会进入关键之年，我们没有时间歇脚喘气，唯有以迎难而上的姿态扎实推进各项工作，全力以赴答好经济发展新考题。

《 人民日报 》（ 2018年12月19日 05 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)