为精准扶贫注入“金融血液”

华夏银行向定点扶贫的新疆和田伊里其乡阿热勒村2018年录取大中专新生捐资助学。

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本地土猪肉、土鸭蛋、土鸡蛋……在华夏银行海口分行的员工食堂，购置的新鲜食材大多来自其定点扶贫村海南临高县和舍镇铺仔村。

铺仔村是海南省“十三五”深度贫困村，为了帮助村民早日富起来，华夏银行海口分行跑项目跑资金，打造“银行+公司+合作社+贫困户+乡村旅游”的扶贫模式。目前，中国热带农业科学院水稻研究所已在铺仔村租赁600亩水田，打造特种水稻种植基地，既增加了农户土地租赁收入，也为贫困户创造了打工就业机会，助力整村脱贫出列。

近年来，华夏银行充分发挥在全国设有42家一级分行、64家二级分行、营业网点总数达到千余家的网点辐射优势，在全国多地深入推进金融精准扶贫以及产业扶贫、教育扶贫、捐款捐物、公益计划等多样化扶贫工作。今年上半年，华夏银行累计提供精准扶贫资金29亿元，支持产业扶贫项目43个，组织员工捐款240余万元。

为贫困地区量身打造金融产品

华夏银行充分发挥信贷政策的引导作用，加大对定点扶贫地区农田水利、特色农业、农副产品加工产业等的资金支持力度，综合利用公司信贷、个人信贷等多种金融产品满足扶贫产业资金需求。

为提高金融扶贫“精度”，华夏银行针对贫困地区的不同特点，量身定制适合的产品和服务，有效增加了扶贫金融产品和服务供给的多样性。华夏银行常州分行开发“华农贷”“农户+合作社批量开发”“光伏贷”等一系列三农特色金融业务，极大降低农户的信贷准入门槛，目前已向19个农业平台推广业务，平台项下融资农户237户，余额近4000万元；南宁分行落地蔗农“甜蜜贷”，以平台金融方式嵌入糖企与蔗农之间的服务链条，形成“糖厂+蔗农”模式，为蔗农提供贷款用于支付土地租金、农资产品等费用，糖企提供连带责任担保，减轻了企业垫付资金压力和蔗农资金压力；呼和浩特分行依托小尾羊等区域特色产业，为农户发放小微企业贷款14户、960万元；合肥分行与安徽省农业担保公司合作开展“劝耕贷”业务，探索新型“农担”模式下的农业产业扶贫工作。

华夏银行努力提升对贫困地区居民的金融服务能力，增设机具、增加服务渠道等。华夏银行南宁分行结合“互联网+”思路，加强“平台金融”业务与小微金融手机APP2.0版的应用和推广，使更加高效、更为便捷的资金结算服务、融资渠道开发覆盖到更广阔的区域，支持农业经营方式创新；昆明分行为云南大理州剑川县马登镇江南村骡马养殖合作社赠送精密点钞机，用于日常识别假币。

当好贫困群众领路人

“第一书记”是扶贫工作的有力抓手，华夏银行注重发挥党员干部的先锋模范作用，把“第一书记”打造成为推动精准扶贫带头人。华夏银行北京分行承担北京通州区临沟屯村、密云区新王庄村定点扶贫任务，今年分别提供了30.2万元和25.3万元帮扶资金。自2015年以来，北京分行连续安排优秀干部担任临沟屯村“第一书记”，深入村庄了解村情，通过支持改善村民饮水质量、太阳能环保补贴、帮扶低收入人群和大学生、开展党员爱心帮扶活动等项目，着力解决村民实际困难。

为落实北京市对口支援新疆和田工作，华夏银行指导乌鲁木齐分行成立了精准扶贫领导小组，细化制定“一年打基础，三年见成效”的实施方案。乌鲁木齐分行对新疆和田的伊里其乡阿热勒村、阿克恰勒乡肖尔巴格村、尕宗村开展定点扶贫，今年已投入300多万元资金对3个村实施项目捐赠和项目援建，同时，选派分行班子成员带队，深入贫困村担任“第一书记”，与当地村民同吃、同住、同学习、同劳动。

华夏银行以抓好“党建+教育扶贫”为引领，成都分行与四川甘孜州德格县签订精准扶贫协议，与德格县教育体育局合作，通过安排乡村教师“走出去”培训、聘请资深老师“请进来”授课等方式，组织并全额资助了近百名德格县乡村教师的培训学习活动，开展的学前教育送教下乡活动惠及了玛尼干戈等6个偏远乡镇18个教育机构的116名乡村教师。

“华夏银行将切实履行社会责任，坚定国企担当，发挥自身网点优势，创新综合化金融产品与服务，持续奋斗在精准扶贫路上。”华夏银行党委书记、董事长李民吉说。

《 人民日报 》（ 2018年12月19日 18 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)