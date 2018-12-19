拉萨至日喀则机场段高级公路开工

本报拉萨12月17日电 （记者鲜敢）17日，西藏拉萨至日喀则机场段高等级公路开工仪式在拉萨举行。公路项目全长166.168公里，估算总投资达299亿元，建成后拉萨至日喀则行车时长将缩短至3小时内，实现西藏面向南亚陆路通道和西藏区域干线公路的提档升级。

据介绍，公路建设起点位于拉萨至贡嘎机场高速公路协荣互通立交处，经曲水县、尼木县、仁布县、桑珠孜区，终点接已经建成的国道318线日喀则机场至日喀则市高等级公路。全线采用一级公路技术标准，设计速度为每小时100公里，共规划建设各级桥梁47座、中长隧道7座，桥隧比达26.1%。

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