原标题：多路资本抢入10万亿级养老市场

2018年养老产业政策密集出台。养老业向社会资本开放成重头戏，多个部委频频表态支持养老产业发展。十万亿元级的养老服务市场即将开启，多路资金正争相入局，特别是国企央企加大布局，银行、保险、基金、信托等养老金融也是亮点频出。

《经济参考报》记者获悉，作为民生补短板的重要一环，更多支持养老产业发展的“硬举措”正在酝酿，将在2019年落地。养老服务市场有望成为更多产业资本和金融资本的投资热点。

开放成关键词

2018年政府工作报告提出，扩大电信、医疗、教育、养老等领域开放。2月1日，民政部公布2018年十大重点工作，其中之一就是深化养老机构的“放管服改革”，全面放开养老服务市场，鼓励PPP项目发展。

7月18日，国务院常务会决定再取消养老机构设立许可等17项行政许可事项。8月16日，国务院常务会强调取消和减少阻碍民间投资进入养老、医疗等领域的附加条件，帮助解决土地、资金、人才等方面的难题。

9月20日，中共中央国务院印发关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见，强调全面放开养老服务市场，进一步简化行政审批程序。10月国办印发《完善促进消费体制机制实施方案（2018-2020年）》强调，取消养老机构设立许可。

11月28日，国务院常务会议部署进一步发展养老产业、推进医养结合，提高老有所养质量。强调简化和放宽准入，支持各类所有制养老机构规模化、连锁化发展等。

“今年以来，养老产业支持政策可圈可点。”和君健康养老研究中心投研部负责人秦婧对《经济参考报》记者指出，比如，除了加大放管服改革力度，进一步向社会资本放开外，更加强调规范化、标准化方向等。医养结合方面，进一步简化审批流程、降低准入门槛，取消养老机构设立许可，养老机构内设医疗机构备案就可以运作。

“2018年，养老金融政策也取得重大突破。个人税收递延养老保险试点启动，养老目标基金指引发布。”中国宏观经济研究院社会所副研究员关博对《经济参考报》记者表示。

金融资本发力

根据全国老龄办数据，截至2017年底，我国60岁及以上老年人口已达2.41亿人，占总人口的17.3%。中投顾问数据显示，中国有近84%的养老需求还未得到满足，预计到2022年我国养老产业规模将超过11万亿元。各路资本正抢入养老市场。

“在家里养老特别麻烦，从一日三餐到养护医疗，会占据特别大的精力，而且还不专业。”曾在企业担任高管的符先生告诉记者，通过购买养老信托产品，在目前居家养老的状态下，他可以享受多家医疗康养、日常照护机构的优惠价服务；而未来当他需要入住养老机构时，则可以获得优先入住权。购买信托产品的本金不但能每年增值，而且可以继承、转让，到期后退还本金。

不仅是养老信托，2018年，银行、保险、基金等金融机构在养老方面动作频频。12月14日，银华、富国和万家旗下的3只养老目标基金同日宣告成立，合计有效认购总户数超过20万，金额合计达到13.13亿元。至此，首批14只养老目标基金已成立9只，首募金额合计达到29.36亿元。

“2018年养老金融方面有不少亮点，特别是金融产品创新方面。除了养老目标政策投资基金，银行方面，农行还推出了首个养老服务信贷政策，从信贷方面给养老服务企业打开一条通道。”秦婧说。

“在全面放开养老服务市场政策驱动下，养老服务市场保持着高速发展惯性，一大批国有企业、外资企业进入养老产业。”关博表示，市场主体的增加，特别是具有成熟服务业发展经验、管理标准化水平更高的外资和国资企业进入，促进养老服务业态提质扩容。

4月，中国太平保险集团和中国保利集团合作成立太平保利投资管理有限公司，共同布局健康养老产业；10月，北京同仁堂健康养老全国战略正式落地实施；12月，首个由央企和京企联手组建的“首厚康健”城市中心连锁养老社区项目正式启动。此外，建投控股、建信养老、中信信托等都在产业端或者金融端加大对养老产业的布局。

加快补齐短板

不少专家也表示，目前我国养老产业盈利模式和可持续发展模式仍处于探索阶段，养老产业支持政策还要更加强调精准性，加快补齐相关短板。

“目前出台的政策很多还是大方向上的，后续（2019年）还将出台更多具体的硬举措。”有民政部相关人士对《经济参考报》记者表示。

中国银保监会主席郭树清近日表示，下一步将持续深化改革，推进养老金市场供给侧结构性改革，发挥银行业保险业专业优势，支持银行业保险业参与企业年金的经营。另外，还将持续扩大开放，鼓励外资银行业保险业机构参与中国养老金业务。

关博认为，2019年，将鼓励商业机构发展更多适宜的照护保障产品。更多金融机构和产品也将会参与养老第三支柱建设，特别是公募基金类产品将成为个人商业养老账户投资范围。

“我国养老金融发展尚处于起步阶段，与美国、日本等国家还存在着较大差距。”盘古智库高级研究员吴琦表示，以银行为例，我国未来要提供高效率、低成本的养老金托管运营服务，“信贷+以现金管理为核心的结算服务+以资产管理为核心的增值服务+非金融增值服务”的综合性金融服务，针对性开发多层次、个性化、符合老年人需求的养老金融产品。

秦婧认为，进一步开放市场，鼓励社会资本和外资进入仍是下一步养老产业政策大方向。医养结合方面会进一步降低门槛，鼓励医疗机构与养老机构进行融合式发展。届时，市场会进一步规范，也有望涌现一批区域龙头企业。养老业态也将更加丰富，除了养老服务业，养老辅具、养老消费产品、养老金融、旅居养老等细分产业也将走向成熟和规模化发展。

中国社科院人口与劳动经济研究所社会保障研究室主任陈秋霖也对《经济参考报》记者表示，当前在养老用品领域还有更多的市场空间，特别是在信息化时代，人工智能会是未来养老产业发展非常重要的领域。（记者 班娟娟 钟源）

(责编：杨曦、仝宗莉)