一线城市房价继续下跌 全国楼市整体降温

■证券日报记者 王丽新
作为全国楼市风向标，11月份，北京、上海、广州、深圳四个一线城市的房价还在继续下跌。
我爱我家集团研究院分析认为，“北上广深”早已进入存量时代，二手房交易比例大，所以二手房价的涨跌基本代表了楼市的走向。虽然11月份北京、上海的新房价格仍在上涨，但新房的交易体量远小于二手房，结构性因素也较大，并不能真正反映市场。而“北上广深”的二手房价在10月份已经开始全面下跌，11月份这一趋势还在延续，这说明一线城市的楼市已经出现了真正的拐点。
不过，与一线城市的由升转跌相比，目前二、三线城市的房价还只处在降温过程中。
统计局数据显示，11月份，31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨1.0%和0.3%，涨幅均与10月份相同；35个三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨0.9%和0.4%，涨幅比10月份分别回落0.2和0.1个百分点。由此可见，11月份，二、三线城市的房价还在上涨，只是涨幅正在收窄。这与一线城市有明显的分化。
我爱我家研究院分析认为，从11月份70个大中城市的房价走势来看，目前全国楼市的整体热度是在下降的。但部分二线城市，大多数三线城市以及很多四线城市的楼市仍有较高热度。从整体看，只要政策调控得以延续，未来全国楼市仍是趋于平稳的，楼市距“寒冬”还是相去甚远。
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