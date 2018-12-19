原标题：撬锁抱走钱柜 3男子仅用6秒

华商报讯（记者 卿荣波）几秒钟就完成了盗窃，他们俨然是“熟手”。

12月初，张先生在西安丈八东路开了一家便利店，没想到营业不久，就惨遭贼手——昨日凌晨1时许，3男子撬开店门实施盗窃，而整个过程被店里的监控全部记录下来。视频显示，凌晨1时53分，一辆吉普车突然停到张先生的便利店门口，一名男子从车上下来后对店内进行一番观望，随后车上的另外两人也迅速下车，3人一起将店门拉开，冲进店内。

几乎与此同时，张先生就接到了安防的电话，得知店内有报警，他赶紧通过手机查看监控，发现店门被打开了。

张先生迅速赶到店里，门上的U型锁已经损坏，店里的收银机被扔在地上，而钱柜已不见踪影，香烟也少了一部分，“钱柜里的钱大概有3000元左右，此外还有烟。”

查看了监控后，3男子作案的手法让他吃了一惊，“他们也就20多岁的样子，目标很明确，合力把门拽开后，迅速作案，从进入到逃跑，大概只用了6秒钟时间。”目前，张先生已经向辖区派出所报了案。警方也正在对此事进行调查。

(责编：仝宗莉、杨曦)