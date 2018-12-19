多地租房市场降温 这个城市房租跌得最猛

每年的10月至12月都是住房租赁市场的淡季，与楼市降温步调一致的是，四季度以来，大部分城市尤其北方城市租金价格不断下降。报告显示，上周(12月10日-12月16日)20个重点城市租金均价环比下跌0.23%，跌幅较上周有所收窄，为连续四周下跌。
报告显示，大部分城市尤其是北方城市租金下降幅度较大，而四个一线城市中，除上海之外租金均呈现下跌态势。
17日，根据诸葛找房数据研究中心监测数据显示，2018年第50周20个重点城市租金均价43.51元/平方米/月，环比下跌0.23%，跌幅较上周有所收窄。
2018年50周20个重点城市租赁均价 来源：报告截图
分城市等级来看，全线城市租赁价格均有不同程度下跌。一线城市平均租金82.83元/平方米/月，环比下跌0.37%，北上广深四个一线城市中，除上海租金小幅上涨外均下跌；重点二线城市平均租金34.25元/平方米/月，环比下跌0.15%，跌幅较上周有所收窄。
值得注意的是，在报告监测20个租赁城市中，仅9个城市租金均价环比上升，11个城市租金均价则环比上周下降，平均下降幅度0.71%。其中，济南、天津、北京等北方城市降幅相对较大，环比跌幅超过1%。
报告称，10月后进入北方城市租赁市场传统淡季，房源量下降明显，租金均价也不断下降。总体而言，租金均价下降城市数量与上周持平，跌幅略有收窄。
今年以来，在楼市调控并未“松绑”反而愈加收紧的背景下，多地楼市明显降温，同时，伴随着传统淡季到来，国内租房市场热度正慢慢减退。上述报告还预计，20个重点城市租赁市场整体仍保持下行态势。
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