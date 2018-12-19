原标题：上市公司回购股份超400亿

随着股价的再下台阶，上市公司的回购潮一浪高过一浪。12月17日晚间，又有炬华科技、北部湾港、神州数码、康恩贝等数据公司发布了回购公告。而截至当日，华商报记者梳理Wind资讯数据发现，今年以来，A股已有超过1000家公司公布股票回购计划，已实施回购的714家，合计回购金额443.07亿元。回购公司家数和回购规模都创下了历史之最。

从已经公告的回购计划看，陕西煤业预计回购5亿股仍然是最多的，其次是和邦生物、远兴能源、金发科技和分众传媒，预计回购股数也都在数亿股。

虽然在市场震荡调整中，回购股份被视为企业护盘重要动作，但10月份新的公司法就股份回购制度的修订，也被视为助推企业回购的原因之一。业内人士认为，从积极角度看，当产业资本纷纷回购的时候，A股的春天可能就不远了。 华商报记者 李程

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