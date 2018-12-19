大盘继续呈现弱势缩量行情

昨日，三大股指下探回升，收盘沪指跌0.8%。板块方面，西安自贸区、黄金等涨幅榜前列，广东自贸区、粤港澳大湾区、雄安居板块跌幅榜前列。
开源证券总部首席投资顾问利鑫分析说，周二市场整体运行维持弱势。至于后市而言，从上证50指数来看，有可能跌破今年7月份以来的低点，但跌幅不会太大，或会以跌破后再次技术反弹为主。“创业板方面，由于商誉减值的持续发酵，我对后市并不乐观。综合来看，是由于年底机构资金的紧张，和对未来一年业绩不确定性的观望，导致现在的弱势缩量行情。”
“操作上，以逆周期策略、波段操作为主。对于业绩确定性的，高分红低估值的品种，投资者可在上涨时抛出，而在下跌时买入，反复做波段，以获取利润。重点关注基金、5G等热点主题。”利鑫认为。 华商报记者 李王艳
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】
今晚24时国内油价将下调 今年13涨11跌1搁浅 人民网北京12月14日电 （朱江）记者从多家社会监测机构获悉，国内成品油调价窗口将于今晚24点打开，汽柴油限价已成定数。据卓创测算，12月13日收盘国内第10个工作日参考原油变化率为-2.90%，对应汽油下调125元/吨，柴油下调120元/…【详细】
统计局：11月经济运行稳中有进 投资增速继续回升 人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布的多项宏观经济数据显示，11月我国经济运行处在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。 国家统计局表示，当前国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变…【详细】