原标题：大盘继续呈现弱势缩量行情

昨日，三大股指下探回升，收盘沪指跌0.8%。板块方面，西安自贸区、黄金等涨幅榜前列，广东自贸区、粤港澳大湾区、雄安居板块跌幅榜前列。

开源证券总部首席投资顾问利鑫分析说，周二市场整体运行维持弱势。至于后市而言，从上证50指数来看，有可能跌破今年7月份以来的低点，但跌幅不会太大，或会以跌破后再次技术反弹为主。“创业板方面，由于商誉减值的持续发酵，我对后市并不乐观。综合来看，是由于年底机构资金的紧张，和对未来一年业绩不确定性的观望，导致现在的弱势缩量行情。”

“操作上，以逆周期策略、波段操作为主。对于业绩确定性的，高分红低估值的品种，投资者可在上涨时抛出，而在下跌时买入，反复做波段，以获取利润。重点关注基金、5G等热点主题。”利鑫认为。 华商报记者 李王艳

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