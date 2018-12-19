原标题：私募基金首次纳入经济普查

近日，中国证券投资基金业协会官网发布私募基金行业普查相关事宜通知。其提到，私募基金行业首次纳入全国经济普查。

为有效开展私募基金行业普查，切实减轻行业填报负担，本次普查将以资产管理业务综合报送平台（AMBERS系统）及从业人员管理系统有关数据指标作为私募基金行业普查数据基础。

各私募基金管理人应高度重视，以高度责任感尽职履行私募基金管理人及其管理的私募基金的季度、年度和重大事项信息报送更新等信息报送义务，并于2019年4月底前及时填报经会计师事务所审计的2018年年度财务报告，确保私募基金行业普查数据质量，全面真实展现私募基金行业发展情况。 华商报记者 黄涛

(责编：仝宗莉、杨曦)