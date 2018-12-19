原标题：国际油价盘中跳水 布油跌至逾一年新低

继上一交易日跌破关键心理整数位后，国际油价继续承压。周二17时左右，WTI原油、布油均跌超4%，布油刷新2017年10月以来新低。

ICE布油分时图 来源：Wind

周一，美油WTI 1月原油期货收跌1.32美元，跌幅2.58%，报49.88美元/桶，不仅是两周以来首次跌破50美元关口，也是2017年10月9日以来首次收于50美元/桶下方；布伦特2月原油期货收跌0.67美元，跌幅1.11%，报59.61美元/桶。

尽管此前石油输出国组织(OPEC)及其盟国已经达成减产协议，但市场仍对此心存疑虑。

美国原油产量仍在增加，美国能源信息署(EIA)的最新数据预计，美国2018年12月的页岩油总产量将增加12.3万桶/日，而2019年1月的页岩油总产量进一步增加13.4万桶/日，至816.6万桶/日，接近历史最高。

此外，路透社称，上周美国库欣地区原油库存增加远超市场预期，因该数据被认为是将于19号公布的美国商业原油库存的重要先行指标，其超预期增长令17号国际油价承压。

Price Futures Group分析师Phil Flynn对路透社表示，市场对此感到“非常紧张”，因为这一库存数据显然指向对供给增多的担忧，同时也说明需求正在恶化。

关于俄罗斯方面，路透社援引行业信源称，12月刚过去两周，已知俄罗斯的当月石油产出将升至1142万桶/日，再创纪录新高。在此之前的12月7日，OPEC和俄罗斯为首的非OPEC产油国在维也纳达成协议，从明年1月起合计减产120万桶/日。

据美国财经网站CNBC消息，市场持续担忧原油供应过剩。不少原油分析师预计，即便有OPEC减产的大背景，但由于需求增量将少于此前预期，代表供给会大于需求。石油行业咨询公司LipowOilAssociates总裁Andrew Lipow表示，股市的抛售也加剧了人们对全球经济增长放缓、原油需求疲软的担忧。由于原油是一种流动性很强的资产，使其成为许多投资者抛售的优选。

美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，截至12月11日当周，基金经理对美油WTI的净看涨信心跌至2016年8月以来最低水平，对布伦特的看涨动力也很疲弱。

(责编：杨曦、仝宗莉)