民间投资增速实现领跑 未来将迎更有利措施提质增效

原标题：民间投资增速实现领跑

国家发展和改革委员会18日透露，随着向民间资本推介重点领域项目等一系列鼓励民间投资、支持民营企业政策的落地实施，2018年前11个月，民间投资增长8.7%，比去年同期提高3个百分点，比整体投资快2.8个百分点。

据介绍，在民间投资增速不断提升的同时，民间投资的结构也在不断优化。2018年前11个月，制造业民间投资增长10.3%，比去年同期提高6.2个百分点，比民间投资整体增速快1.6个百分点。而铁路运输业、计算机通信和其他电子设备制造业、教育、道路运输业等重点领域民间投资保持快速增长。

同时，西部地区民间投资增长迅速成为一个亮点。西藏、甘肃、安徽、陕西等地的民间投资增速比去年同期提高了超过10个百分点。

辽宁省统计局披露的数据显示，2018年前11个月，信息传输软件和信息技术服务业、采矿业、制造业等领域民间投资增长较快。其中，信息传输软件和信息技术服务业民间投资增长超过30%，制造业民间投资增长超过20%。

2018年民间投资保持了良好增长态势，始终高于整体投资增速。而政策的主推成为提升民营经济信心，提速民间投资增长的重要原因。近来，广东、浙江、上海、等地连续出台鼓励民营经济高质量发展的政策、文件，提出多项助推民间投资健康发展的措施。

发改委表示，今后一段时期，民间投资将保持增长势头。

但与此同时，制约民间投资发展的不利因素也仍然存在。包括，制造业创新能力不足，融资难、融资贵的问题仍较突出，投资整体增速处于低位，部分在建项目资金筹集困难等。

针对这些情况，记者了解到，发改委、国家税务总局等部门已开始密集启动对民营企业经营情况的大规模摸底调研，民营经济将正在迎来最大力度的政策推动，一大波为企业解困的实质性举措仍在路上。

中国企业联合会研究员刘兴国表示，最近一段时间以来，国家与地方积极加大政策支持力度，破除民间资本市场进入障碍，拓展民营企业增长空间，提升民营企业发展活力与盈利水平。而随着这些政策措施的出台，民间资本与民营企业家的信心趋于稳定，民营企业发展环境显著改善，民间资本将迎来新一轮改革发展机会，投资增速将企稳回升。

发改委等部门表示，未来将采取更有利措施推进民间投资发展，引导民间投资提质增效，更多向战略性新兴产业倾斜。

(责编：仝宗莉、赵爽)