原标题：发改委：禁止新建独立燃油汽车企业

国家发展和改革委员会18日透露，新版汽车产业投资管理规定已经正式发布，并将于2019年1月10日起施行。对比之前的规定，新规严格控制燃油车新增产能，将不再批准新建独立的燃油车企业。同时，提高了纯电动汽车企业的进入标准，对投资主体、技术水平、项目所在区域等都提出了明确要求。

发改委介绍，新办法进一步加大了简政放权力度，取消了汽车投资项目核准事项，全面改为地方备案管理，其中整车类投资项目由省级发改部门备案。同时，引导企业围绕优化产能布局、突破核心技术，推动产业转型升级。严格控制新增传统燃油汽车产能，进一步提高新建纯电动汽车企业项目条件，积极引导新能源汽车健康有序发展。

据介绍，此次新规的发布将进一步深化汽车产业投资管理改革，对燃油汽车、纯电动汽车、智能汽车等产品种类，投资导向、建设条件、监督管理等相关领域，以及事前、事中、事后管理环节，实现了全覆盖、无死角。

新的投资管理规定进一步明确了产业鼓励发展的重点领域。要求严格控制新增传统燃油汽车产能，明确禁止建设的燃油汽车投资项目范围，严格新增燃油汽车产能投资项目的准入条件。同时，进一步提高新建纯电动汽车企业投资项目的条件，明确对投资主体、技术水平、项目所在区域的要求。加强了关键零部件等投资项目管理，明确发动机、车用动力电池、燃料电池等投资项目的条件。

例如，新规明确禁止新建独立燃油车项目。对现有汽车企业扩大燃油汽车生产能力也要同时满足上两个年度汽车产能利用率均高于同产品类别行业平均水平、上两个年度新能源汽车产量占比均高于行业平均水平、产品具有国际竞争力等5项条件。

对新能源汽车的准入门槛也大幅提高。要求新建的独立纯电动汽车企业项目要有纯电动汽车持续开发能力，纯电动乘用车建设规模不低于10万辆，纯电动商用车不低于5000辆等。

(责编：仝宗莉、赵爽)