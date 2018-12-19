商业问题上升为社会问题 押金或成压垮ofo最后的稻草

近日，在众多用户前往ofo总部要求退押金后，ofo宣布了退押金新政策。由ofo官方推出的公告称，自2018年12月18日起，凡在ofo APP内提交线上申请退押金的用户，后台系统会根据申请提交的顺序进行相关信息审核与收集，核实完毕后用户将进入退押金序列，ofo将按顺序退款；如有用户到公司现场进行登记，会将收集到的相关信息按时间先后顺序并入线上退押金序列中。
点评：最新数据显示，要求退押金的ofo排队用户已超900万人，若以每位用户99元押金计算，待退押金至少8.9亿元。而还有一些用户缴纳的是199元押金，若以此计算，ofo目前待退押金数额可高达17.9亿元。对于目前财务状况本来就不是很好的ofo来说，这绝对是一个恐怖的故事。“小黄车退押金”从一个小范围的商业问题已经演变成为一个社会问题。而押金极有可能成为压垮ofo的最后一根稻草。
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】
今晚24时国内油价将下调 今年13涨11跌1搁浅 人民网北京12月14日电 （朱江）记者从多家社会监测机构获悉，国内成品油调价窗口将于今晚24点打开，汽柴油限价已成定数。据卓创测算，12月13日收盘国内第10个工作日参考原油变化率为-2.90%，对应汽油下调125元/吨，柴油下调120元/…【详细】
统计局：11月经济运行稳中有进 投资增速继续回升 人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布的多项宏观经济数据显示，11月我国经济运行处在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。 国家统计局表示，当前国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变…【详细】