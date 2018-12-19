商业问题上升为社会问题 押金或成压垮ofo最后的稻草

近日，在众多用户前往ofo总部要求退押金后，ofo宣布了退押金新政策。由ofo官方推出的公告称，自2018年12月18日起，凡在ofo APP内提交线上申请退押金的用户，后台系统会根据申请提交的顺序进行相关信息审核与收集，核实完毕后用户将进入退押金序列，ofo将按顺序退款；如有用户到公司现场进行登记，会将收集到的相关信息按时间先后顺序并入线上退押金序列中。

点评：最新数据显示，要求退押金的ofo排队用户已超900万人，若以每位用户99元押金计算，待退押金至少8.9亿元。而还有一些用户缴纳的是199元押金，若以此计算，ofo目前待退押金数额可高达17.9亿元。对于目前财务状况本来就不是很好的ofo来说，这绝对是一个恐怖的故事。“小黄车退押金”从一个小范围的商业问题已经演变成为一个社会问题。而押金极有可能成为压垮ofo的最后一根稻草。

(责编：杨曦、仝宗莉)