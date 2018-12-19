原标题：全国首城！山东菏泽取消楼市限售

中新网客户端北京12月19日电 (记者 邱宇)山东菏泽市住房和城乡建设局官网18日发文宣布取消《菏泽市人民政府办公室关于进一步加强房地产市场调控工作的通知》(菏政办发〔2017〕42号)中“对主城区和住房成交量高、房价稳控压力大的县区实行新购住房限制转让措施，即所购买的新建商品住房和二手住房取得产权证书至少满2年后方可上市交易，非本地居民购房限制转让时间不少于3年”的规定。

资料图：一售楼处现场。中新社记者 韦亮 摄

易居房地产研究院副院长杨红旭表示，自2016年9月30日开启新一轮楼市调控以来，菏泽成为全国第一个取消限售政策的城市。

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