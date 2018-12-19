原标题：途歌陷“押金难退”困局 共享汽车行业洗牌加速

共享单车押金难退的困局正蔓延至共享汽车领域。近日，大量用户在微博、新浪黑猫等平台投诉北京途歌科技有限公司，称1500元的押金无法正常退还。记者了解到，来自北京、深圳、成都、广州、西安等多地的途歌用户反映押金难退，有用户的退款时长已达近三个月。此前，途歌曾屡屡遭到消费者投诉违章处理不及时，客服长期联系不上，垫付油费不能报销等问题，也引发行业对共享汽车特别是分时租赁商业模式可行性的热议。

近日深陷“押金难退”困局

“我已经是在新浪黑猫上第四次投诉了，已经三个月，但途歌仍无限期推迟押金退还，电话客服永远打不通，对我很是困扰。”网友“折戟沉沙THQ”表示，1500元的押金不是一个小数目，自己目前仍在不断投诉，希望能早日解决这个问题。事实上，类似这名网友的情况还很多，目前也有类似“途歌维权”的微信群活跃。记者了解到，其中大部分用户来自北京，其余的涉及深圳、成都、广州、西安等地。

根据途歌APP上的用户协议，途歌在接受客户退还押金的申请后，将在7个工作日内确认用户注册资料是否完整，有无扣除用户应付的违约金和赔偿损失等欠款，之后途歌通过软件平台向客户无息退还剩余租车押金。“官方合同已经明确退款时长，但客服一直推脱，申请退款审核成功快两个月，却一直收到不到退款。”市民胡先生告诉记者。

对于目前多名用户有关”押金难退”的投诉，途歌12月17日回应称，退押金的时间是20+7个工作日。“因用户使用途歌支付押金会通过支付宝、微信、信用卡、银行卡等多个渠道，每个渠道原路退回也将有不同的周期才可到账，后期我方也会推出一些优化周期的内容及政策，让用户可以更快捷地提取到押金。”

此前屡遭“违章处理”投诉

押金难退，只是途歌遭消费者投诉的其中一个方面。记者关注到，早在半年前，途歌就曾因“违章处理”问题屡遭投诉。

“我之前收到了途歌的违规停车通知，但并未向我出示交通部门的原始罚单。我接到通知后，一直联系不上处理违章的工作人员，也无法办理相关手续。”市民蒲女士对记者表示，此前她曾多次联系途歌客服请求处理，并获得了延期承诺，“谁知道还是收到了途歌的逾期处罚通知，目前逾期费用仍在不断增加，且罚款不处理，押金就退不出来。”

垫付加油费难报销，也是消费者关注的焦点之一。“我交了650元的油费，并打电话多次确认油费可报销，还让我提供银行账号或支付宝，谁知客服一次次说加急，却从10月初拖到现在。”

共享汽车商业模式被质疑

共享出行领域，是近两年来共享经济的代表。此前，共享汽车在融资方面斩获的战绩更是抢眼。据公开资料显示，TOGO途歌、小二租车、巴歌出行、一步用车、京鱼出行、PonyCar、Gofun等共享汽车品牌均在2017年获得上亿的融资。今年上半年，共享汽车共13家企业获得融资累计15笔，融资金额超过12亿元人民币，而途歌则在今年11月刚完成第五轮2600万元融资。

对资本渴求的背后，是共享汽车资产过重的痛点和盈利太难的困境。业内人士分析称，共享汽车平台一方面需要进行重资产的汽车投放，另一方面则需要线下投入大量人力完善运维服务。分时租赁的商业模式的成本有多高？神州优车董事长陆正耀曾算过一笔账：一台车一天跑3单，创造200元的收入可以把成本收回；其余的时间，这台车如果停在停车场，会产生停车成本；如果调度到出行数据活跃的位置以提高用车效率，会产生运营成本。“我们一直觉得, 不看好独立的分时租赁商业模式，或者根本不存在，因为账都可以算得出来。”

本报记者 袁璐

(责编：赵爽、杨曦)