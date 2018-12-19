原标题：一套复式房分成四套卖 买方入住后才发现房曾改建

打算购买婚房的贾女士，买到的房屋却只是一套复式房屋中的四分之一，原本的房屋被分割为四间分别出售。因担心改建的房屋存在安全隐患，贾女士起诉至法院，要求卖家撤销买卖合同，退还房款、税费并将房屋登记至卖家名下。今天上午，本案在昌平法院回龙观法庭开庭审理。

但卖家赵先生表示，他从开发商处购买时，房屋就已经被分为四个房本进行登记，且买卖前已经告知了贾女士，故反诉要求贾女士继续履行合同，并支付迟延履行金。

买方：入住后才发现房曾改建

赵先生是昌平区某小区303、304、403、404室的业主。今年7月，贾女士和男友来到赵先生待售的404室看房，最终双方以290万元的价格签订了房屋买卖合同。

缴纳首付款、缴纳税费、登记过户、办理物业交接，一切都按部就班地进行，贾女士也如期住进了这套房屋。

但在入冬前，供暖部门进行暖气试水时，贾女士购买的房屋发生漏水。浸泡导致楼板坍塌，贾女士才发现，自己购买的房屋地板竟然是人为改造的，邻居告诉她，她购买的404室原本应是一套复式房屋的一部分。

贾女士针对房屋情况向昌平区规划局进行了询问，规划部门提供了原始的房屋规划图纸。图纸中可以看出，304房间与404房间之间的部分楼板原本不存在，楼梯旁的墙面也是后来增建的。

“404室和其他楼的户型一致，中介也没有告诉过我改造情况。”贾女士说，她虽然实地去看过房，但只知道楼下的304室有过改动，面积比同小区类似户型小，但404室与其他房屋看不出任何区别，产权证上也没有相应体现。

虽然买了房，但现在贾女士和男友却仍要在外租房，“不住了，不敢住。”

因担心楼板随时会坍塌，影响房屋使用，贾女士将赵先生起诉至昌平法院，认为赵先生存在欺诈，要求撤销购房合同，退还购房款170万元并赔偿税费损失，将房屋过户至被告名下。今天上午，本案在昌平法院回龙观法庭开庭审理。

卖方：买房人购房前已经告知

对于贾女士的主张，赵先生称，在签订合同前，贾女士已经清楚地了解房屋改建的事实，且双方已经成功办理了房屋过户登记，自己的出卖义务已经履行完毕。但贾女士单方面停止了公积金贷款的履行，导致剩余的120万元房款迟迟未付，因此赵先生提出反诉，要求贾女士支付剩余房款并承担违约金。

“房屋的改动是显而易见的，从三层到四层的楼梯原本位于屋内，后期施工被分割到楼道内。”赵先生的代理律师表示，这处楼梯与其他楼梯明显不同，在看房时一眼就能发现。而事实上，在看房时，赵先生的妻子已经将房屋情况告知了贾女士，“她前后问了两家中介，现在说自己不知情，怎么可能？”

赵先生将另外三套房屋的手续也带到了法庭，以证明他在购房时，开发商就是将这处房屋分割为四间进行售卖。购房后，根据开发商提供的施工图，赵先生聘请了有资质的施工队进行了改建，物业也办理了施工许可。

卖方称改建不会有质量问题

对于改建的质量，赵先生很有自信，称楼板使用的是钢结构，不会出现质量问题，改造也不涉及房屋承重结构。且赵先生指出，贾女士所称的所谓“坍塌”部位边缘齐整，不会是自然坍塌所致，可能是人为切割、拉拽导致。

“本来是为了居住使用，却买了一套违法建筑。”贾女士的代理律师表示，赵先生没有明确告知房屋情况，而办理房屋过户时有关部门只进行形式审查，不能倒推在买卖时不存在欺诈情况。

本案没有当庭宣判。本报记者 刘苏雅

(责编：赵爽、杨曦)