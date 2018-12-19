新机场首栋人才公租房封顶 可提供房源2238套

原标题：新机场首栋人才公租房封顶
本报讯（记者 曹政）昨天，大兴国际机场人才公租房项目的3号楼率先完成主体结构封顶，拉开了整个项目封顶的大幕。施工方之一北京住总集团披露，根据计划，人才公租房明年将随新机场同时投入使用。
新机场生活保障基地首期用地人才公租房工程位于大兴区榆垡镇，面向各大航空系统驻场单位的职工配租。规划指标显示，建设用地面积9.4万平方米，总建筑面积28.7万平方米。据了解，该项目可提供房源2238套。
在户型方面，设计人员介绍，新机场人才公租房的户型不再有普通公租房的零居室，而主要分为60平方米纯南紧凑一居、75平方米南北通透两居、75平方米纯南大面宽两居室以及95平方米经典小三居4种户型。由于全都采用一梯三户组合方式，中间户为全南户型，两边户为南北通透户型，使得单元平面67%的户型南北通透。“这些公租房将实现精装修交房，未来职工可以实现拎包入住。”设计人员说。
此外，新机场人才公租房的外观风格也体现着浓浓的中国风——建筑立面主体颜色采用浅黄色真石漆材质，就像传统建筑中金色琉璃经过时间冲刷留下的岁月印记；屋檐处借鉴了中式风格中的回字纹元素；平面布局内部沿袭了紫禁城中轴空间与多庭院模式，小区内还搭配中式韵味的小品及亭榭。
北京住总项目部负责人说，这个项目将被城市道路分隔成4个独立地块，采用“小组团、大围合”的规划思路，形成开放式街区。此外，还将同时建设地下车库、幼儿园、菜市场等设施。据介绍，项目于2018年1月16日开工，计划在2019年9月30日竣工。
如此紧张的工期让施工人员“压力山大”，只能靠精细管理挤时间，把施工计划安排得更加紧凑。“每天早中晚每栋楼的工作状态在这张图上都能看到，不同状态用红黄蓝不同的颜色标记，能够确保每栋楼的施工进度和构件进场时间无缝衔接，有效避免了时间浪费和窝工。” 施工人员还在施工现场建立了试错样板间，每一批次构件运到工地现场后，首先在试错样板间进行拼装，如果拼装后缝隙过大或者出现其他问题，能确保及时发现，不合格的构件绝不允许进入到结构拼装现场。
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