广东暂停发布PMI指数 国家统计局：属违规调查

人民网北京12月19日电 据国家统计局网站消息，近期，广东省工信厅暂停发布广东省PMI指数，这一情况引起部分媒体关注。就此，国家统计局服务业调查中心负责人接受了《中国信息报》记者的采访，回答了记者提出的有关问题。
该负责人表示，从法律角度出发，广东省工信部门开展的采购经理调查属于违规调查，已要求广东省统计部门依法依规处理。
以下为问答实录：
问：为什么广东省工信厅自11月起停止编发广东省制造业PMI指数？
答：2018年10月底，国家统计局收到有关人员反映，“近期广东省工信厅、广东省统计局、广东省现代物流研究院、南方日报四家联合对外发布广东省PMI指数，该项调查未取得统计主管部门批准”。针对这一情况，国家统计局核实具体情况如下：
一是广东省工信部门开展的采购经理调查曾通过广东省统计部门审批，但到期后未重新报批，违反《统计法》第二章第十二条：“由县级以上地方人民政府有关部门制定的，报本级人民政府统计机构审批”；第十四条：“制定统计调查项目，应当同时制定该项目的统计调查制度，并依照本法第十二条的规定一并报经审批或者备案”。
二是广东省统计部门参与数据发布，但未按要求向国家统计局报批，违反《统计法》第二章第十二条：“地方统计调查项目由省级人民政府统计机构单独制定或者和有关部门共同制定的，报国家统计局审批”。
根据上述两点，从法律角度出发，广东省工信部门开展的采购经理调查属于违规调查，已要求广东省统计部门依法依规处理。
问：今后广东省工信厅还继续发布广东省PMI指数吗？
答：目前，广东省工信部门正根据广东省统计部门要求进行整改，如广东省工信部门按照统计调查管理相关规定向统计主管部门报批，在符合依法依规实施调查的前提下，可继续开展此项调查，并适时对外发布相关数据。
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