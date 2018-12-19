央行公开市场连续三日净投放 累计资金4000亿

人民网北京12月19日电 （记者罗知之）央行今日发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，19日央行以利率招标方式开展了600亿元逆回购操作。其中，7天期400亿元逆回购中标利率为2.55%，14天期200亿元逆回购中标利率为2.70%。因今日无逆回购到期，实现净投放600亿元。至此，公开市场操作连续三日实现净投放，累计净投放资金4000亿元。

招商证券称，考虑到税期和财政投放时期错位的影响，年末流动性的季节性波动难以避免，但央行呵护资金面意图明显，且银行通过发行同业存单获得流动性支持，资金面总体压力不大。

“年底较大规模资金到期可能进一步加大资金面的波动，本次央行重启逆回购操作将是年底流动性安排的序幕，央行大概率会再开展流动性净投放对冲逆回购到期影响，完成资金面稳定安全跨年。” 中信固收团队表示。

从央行资产负债表结构来看，川财证券研究认为，还未观察到央行扩表迹象，实体经济信用尚未见宽松，需求疲软导致商业银行超额存款准备金率走高。总体来看，受制于美联储加息预期，中国短时间内流动性难见明显宽松，货币政策有望维持稳健中性。

海通证券首席宏观债券研究员姜超则表示，后续可能会更侧重于从宽货币向宽信用转化，同时他表示，由于需要兼顾内外部均衡，短期来看，短端进一步利率下行受到制约，短端利率下行空间需要等到未来降准和公开市场降息来打开。

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