革故决心不退缩 鼎新脚步不停滞

有了大写的人，才有大写的国。

“改革春风吹满地，中国人民真争气。”近来，一段多年前的小品台词被通过音乐混搭的方式制作进短视频，受到了一些年轻人的追捧。经典话语，历久弥新。正如习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上所说，40年来取得的成就不是天上掉下来的，更不是别人恩赐施舍的，而是全党全国各族人民用勤劳、智慧、勇气干出来的！

当年的海风掀开厚重的面纱，梦和初心的队伍从脚下开拔。小岗破冰，深圳兴涛，海南弄潮，浦东逐浪，雄安扬波……改革开放的浩荡浪潮，让华夏神州在“历史的一瞬”翻天覆地。这是一段我们共同见证和参与的岁月——改革开放全面打开了人的自由发展空间，赋予了个体追求自身幸福的多元维度，从而也拓展了国家和社会的发展空间。

正所谓，离开了人，一切发展都将失去意义。现在的年轻人或许难以理解打破思想禁锢有多么艰难，但历史已经证明，改革开放极大地改变了中国人民的面貌，一旦中国人可以无拘无束地向前追赶，这样的磅礴伟力没有任何力量可以阻挡。在思想解放的过程中，在人的精神世界被唤醒的过程中，中国人找到了融入时代潮流的大门钥匙。

今天，中国以世界第二大经济体的实力，托举起覆盖近14亿人的全球最大社会保障网，创造了每年减贫1300多万人的脱贫奇迹，书写下幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶的民生篇章……这一项项巨大成就、一串串亮丽数字的背后，挺立的是中国人民顶风冒雨的钢铁脊梁，凝结的是中国人民对美好生活的追求与梦想。

人生没有白走的路，每一步都算数。40年来，我们面对过“改不改”的迷茫，也遇到过“怎么改”的困惑，但革故的决心从未退缩，鼎新的脚步从不停滞。改革开放在认识和实践上的每一次突破和深化，改革开放在每一个领域和环节上的经验创造和积累，正是为了推动人的发展，激发人的力量，尊重人的价值。

我们在谈论经济时，通常都会有经世济民的期望。在改革开放初期，改革是人人皆会受益的“帕累托改进”。经过40年改革开放后的今天，当年曾经位于同一起跑线上的人已经有了各自不同的位置。现在推进改革的复杂程度和艰巨程度一点都不亚于40年前，公平与效率如何兼顾，政治体制与经济体制改革如何并进，生态环境与社会发展如何统筹，无不需要我们保持定力，迎难而上。

中国经济最大的潜力就是每个人过上美好生活的愿望。每个人都奋力向前奔跑，让中国社会始终葆有勃勃生机、旺盛活力，让中国发展始终拥有坚实基础、不竭动力。“把握生命里的每一分钟，全力以赴我们心中的梦”，每一个中国人都有着“不经历风雨，怎么见彩虹”的信念，都是逐梦的“真心英雄”，都在努力成为更好的自己。

有了更好的人，就有更好的国。（经济日报-中国经济网评论员 子房先生）

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