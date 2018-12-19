江苏农行助力幸福产业发展

近年来，江苏农行充分发挥自身专业优势和资金优势，聚焦旅游、文化、医疗、教育、养老等幸福产业，着力推进相关产业、民生工程发展，助力“强富美高”新江苏建设，为江苏群众美好生活提供金融支持。

南京是旅游资源非常丰富的城市，拥有中山陵景区、夫子庙景区、栖霞山风景区、汤山温泉度假区等一系列全国闻名的旅游景点。多年来，南京农行一直与中山陵园管理局保持着紧密的合作关系，累积投放5.5亿元信贷资金支持中山陵景区的建设维护。同时，该行还投放10.7亿元支持栖霞山片区棚户区改造，改善栖霞山景区周边环境。

除了传统发放贷款支持旅游产业外，农行南京分行还高度关注旅游产业客户的综合金融需求，不断加强金融产品创新，提供“投融资+”综合金融解决方案。近期，南京旅游集团公司在公开市场招标20亿元超短期融资券承销商，南京农行第一时间参与竞标，凭借着国有大型商业银行充足的资金实力和优质的服务方案，成功从13家公共参与竞标的银行中脱颖而出，成为该公司此前债券的主承销商，拉开了农行与该客户在融资业务上的合作序幕，为南京旅游产业发展“添砖加瓦”。

近年来，江苏农行积极将互联网技术与银行支付、结算、融资业务深度融合，不断挖掘“智慧+”金融场景建设，创新金融服务模式。以南京为例，今年以来，农行南京分行打造了涵盖菜场、社区、学校、景点、医院、物流、停车7大行业的“智慧+”场景，成功营销30余个项目，并已上线10个，为群众日常生活提供便利，有效提升了幸福指数。

家住南京景枫凤凰台的李先生，通过农行的“智慧”物业系统，实现了刷脸进出小区，避免了忘记带门禁卡的尴尬，还享受到了在线缴纳物业费、在线报事保修、智能停车等一系列功能服务，小区生活舒适度直线上升。菜商李大叔在南京农行助力打造的“刘姐菜篮子智慧菜场”摆摊设点，销售应季新鲜蔬菜，顾客扫描二维码直接付款，他省去了收钱、找钱的步骤，一个人就能把摊子顾过来了，同时，农行的“智慧菜场”系统还为他提供销售数据统计、分析，哪种蔬菜卖得好一目了然，为他及时调整进货结构提供了支持。

(责编：白宇)