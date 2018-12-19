新疆托里：落实消费扶贫 带动产业升级

十二月，一年岁末，银装素裹，外界的寒冷天气并不影响参与活动人员的热情。据了解，本次活动将新疆托里县贫困户家中收购来的有机羊肉、散养土鸡、有机蔬菜、有机玉米、优质蜂蜜等农特产品进行深加工、品牌化包装运作。借助本次活动的契机和电商的助力，将标准化的有机农特产品通过新疆油田公司各个网点进行帮扶销售。这样的扶贫方式不但提升了托里县特色农产品的标准化、品牌化发展水平,而且有效地践行了电商助力精准扶贫工作。
活动在托里县委常委、政府副县长刘红喜的讲话中开幕,刘县长表示:“本次启运的农特产品,是托里县经过多年中国石油帮扶和辽宁省本溪市援疆后的第一次综合成果展示,是托里县在农牧业高质量发展中的一次产品升级换代,是利用电商平台运营方面的一次大额产品销售,是惠及大量普通农牧民的一次增收致富途径,必将发挥更大更积极的示范引领作用。”
据悉，本次采购活动是《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》和《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》指示精神下发后，新疆第一次践行落实消费扶贫工作。新疆油田公司作为帮扶企业,与托里县委、县政府一起,高度重视本项工作，积极对接协调,最终达成了60万元托里县农特产品购买的消费扶贫任务。
“现在发车!”托里县委常委、政府副县长刘红喜一声令下，满载着托里农特产品和托里消费扶贫希望的快车驶向克拉玛依,发往新疆油田公司。经过3个多小时的长途运输，快车安全抵达目的地，新疆油田公司相关工作人员进行接车并将农特产品分发至6个公司网点。相关负责人表示:“托里县绿色有机农产品的品质享誉全疆,新疆油田公司作为国字号企业，对托里县的农业发展和扶贫工作进行大力帮扶，此次活动是继国家提出消费扶贫模式后，新疆脱贫攻坚工作进程中迈出的第一步。此模式将通过油田公司消费扶贫的放大效应，持续稳定地推广下去，借助各大网点和电商平台将托里县名优农特产品推广至全国。”
2017年托里县已经完成“脱贫摘帽”工作任务，正处在脱贫巩固阶段。此项对接渠道的建立，可以帮助农牧民稳定增收,在完成脱贫巩固、实现2020年同步奔小康的奋斗之路上迈出坚定的一步。托里县电子商务公共服务中心也在托里县委、县政府的带领下，下功夫、花心思、做实事,政企联合,共同努力,加快农业产业化发展和农产品深加工的进程,不断提升农产品加工水平与质量，延伸产业链，借助电商平台拓宽销售渠道,持续稳定地增加农牧民收入，争取早日达到脱贫攻坚的最终目标。
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】
今晚24时国内油价将下调 今年13涨11跌1搁浅 人民网北京12月14日电 （朱江）记者从多家社会监测机构获悉，国内成品油调价窗口将于今晚24点打开，汽柴油限价已成定数。据卓创测算，12月13日收盘国内第10个工作日参考原油变化率为-2.90%，对应汽油下调125元/吨，柴油下调120元/…【详细】
统计局：11月经济运行稳中有进 投资增速继续回升 人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布的多项宏观经济数据显示，11月我国经济运行处在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。 国家统计局表示，当前国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变…【详细】