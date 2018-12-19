新疆托里：落实消费扶贫 带动产业升级

原标题：落实消费扶贫 带动产业升级

十二月，一年岁末，银装素裹，外界的寒冷天气并不影响参与活动人员的热情。据了解，本次活动将新疆托里县贫困户家中收购来的有机羊肉、散养土鸡、有机蔬菜、有机玉米、优质蜂蜜等农特产品进行深加工、品牌化包装运作。借助本次活动的契机和电商的助力，将标准化的有机农特产品通过新疆油田公司各个网点进行帮扶销售。这样的扶贫方式不但提升了托里县特色农产品的标准化、品牌化发展水平,而且有效地践行了电商助力精准扶贫工作。

活动在托里县委常委、政府副县长刘红喜的讲话中开幕,刘县长表示:“本次启运的农特产品,是托里县经过多年中国石油帮扶和辽宁省本溪市援疆后的第一次综合成果展示,是托里县在农牧业高质量发展中的一次产品升级换代,是利用电商平台运营方面的一次大额产品销售,是惠及大量普通农牧民的一次增收致富途径,必将发挥更大更积极的示范引领作用。”

据悉，本次采购活动是《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》和《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》指示精神下发后，新疆第一次践行落实消费扶贫工作。新疆油田公司作为帮扶企业,与托里县委、县政府一起,高度重视本项工作，积极对接协调,最终达成了60万元托里县农特产品购买的消费扶贫任务。

“现在发车!”托里县委常委、政府副县长刘红喜一声令下，满载着托里农特产品和托里消费扶贫希望的快车驶向克拉玛依,发往新疆油田公司。经过3个多小时的长途运输，快车安全抵达目的地，新疆油田公司相关工作人员进行接车并将农特产品分发至6个公司网点。相关负责人表示:“托里县绿色有机农产品的品质享誉全疆,新疆油田公司作为国字号企业，对托里县的农业发展和扶贫工作进行大力帮扶，此次活动是继国家提出消费扶贫模式后，新疆脱贫攻坚工作进程中迈出的第一步。此模式将通过油田公司消费扶贫的放大效应，持续稳定地推广下去，借助各大网点和电商平台将托里县名优农特产品推广至全国。”

2017年托里县已经完成“脱贫摘帽”工作任务，正处在脱贫巩固阶段。此项对接渠道的建立，可以帮助农牧民稳定增收,在完成脱贫巩固、实现2020年同步奔小康的奋斗之路上迈出坚定的一步。托里县电子商务公共服务中心也在托里县委、县政府的带领下，下功夫、花心思、做实事,政企联合,共同努力,加快农业产业化发展和农产品深加工的进程,不断提升农产品加工水平与质量，延伸产业链，借助电商平台拓宽销售渠道,持续稳定地增加农牧民收入，争取早日达到脱贫攻坚的最终目标。

(责编：冯粒、袁勃)