央行开展600亿元逆回购操作 进一步增加流动性投放

新华社北京12月19日电（记者吴雨、刘玉龙）中国人民银行19日以利率招标方式开展了600亿元逆回购操作。本周重启逆回购后，央行已累计投放4000亿元。

央行发布的公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，央行当日开展了600亿元逆回购操作。本次逆回购中，有400亿元逆回购期限为7天，另外200亿元逆回购期限为14天，中标利率分别为2.55%和2.7%。

19日，央行公开市场逆回购操作投放流动性600亿元，这是本周央行重启逆回购后，连续第三天投放流动性，本周以来已累计投放4000亿元。

央行表示，进一步增加流动性投放，保持了市场流动性合理充裕，银行体系流动性总量上升，市场利率走势平稳，当日DR007加权平均利率为2.67%，比前一交易日下降2个基点。

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